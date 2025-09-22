Roma, Meloni accolta dai cori: “Un presidente, c’è solo un presidente”

Alla kermesse Fenix dei giovani di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni emozionata ringrazia i militanti, attacca le opposizioni e ricorda l’uccisione dell’attivista trumpiano Charlie Kirk.

L’ingresso trionfale tra cori e applausi

All’evento Fenix, organizzato a Roma da Gioventù Nazionale, i giovani di Fratelli d’Italia hanno accolto la premier Giorgia Meloni con il coro: “Un presidente, c’è solo un presidente”. Tra applausi e boati, la leader di Fratelli d’Italia è salita sul palco visibilmente emozionata, per ringraziare la platea e rilanciare il ruolo delle nuove generazioni nel movimento. “Mi ha fatto sorridere che vi definissero i giovani della Meloni o la gioventù meloniana – ha esordito –. Lo fanno per sminuire il vostro ruolo, per dipingervi come burattini. Ma la realtà è che ragionate con la vostra testa. Siete uno spettacolo”.

L’attacco alle opposizioni e il caso Kirk

Nel suo discorso, Meloni ha accusato le opposizioni di alimentare la cosiddetta “macchina dell’odio” e ha denunciato il silenzio seguito a un post di sedicenti antifascisti che ritraeva l’attivista americano Charlie Kirk a testa in giù con la scritta “-1”. “Qualche giorno fa nessuno dei moralizzatori che hanno riempito le pagine di commenti su di voi – ha detto – ha ritenuto di dire una parola su quell’ignobile post. Tutti zitti. Non ci facciamo fare la morale da questa gente. Siamo fieri di non essere come loro”. La premier ha poi ricordato le minacce e le provocazioni di chi “stampa magliette con la foto di Kirk e il sangue che scorre dal collo”, sottolineando come la violenza colpisca chi non si piega al pensiero unico.

“L’amore muove quello che facciamo”

Meloni ha chiuso il suo intervento ribadendo la centralità di un approccio positivo alla politica: “Sarà sempre l’amore e non l’odio a muovere quello che facciamo. L’amore per l’Italia e per le persone, con il sorriso sulle labbra e con il rispetto per chi non la pensa come noi”. Ha poi lanciato la sfida dal palco: “Le minacce si moltiplicano man mano che dimostriamo di saper governare questa nazione, ma non abbiamo paura”. Un messaggio che ha infiammato la platea dei giovani, chiamati a essere protagonisti della linea politica di Fratelli d’Italia.