Concorso Oss bloccato in Campania, De Luca denuncia: “Si stavano vendendo i posti”

Il governatore Vincenzo De Luca ha spiegato i motivi dello stop al concorso per 1274 Oss: sospetti di compravendita di posti e rischio clientelismo.

Stop a cinque giorni dalle prove

Le prove scritte del concorso per 1274 Operatori Socio-Sanitari, attese da oltre 25mila candidati in Campania, sono state sospese a sorpresa a soli cinque giorni dall’avvio. La decisione, annunciata dalle Asl di Napoli e Salerno, era stata motivata con “criticità tecniche e organizzative”, una formula che aveva scatenato rabbia e sconcerto tra i candidati, in preparazione da mesi. A chiarire l’accaduto è stato il governatore Vincenzo De Luca, che ha parlato apertamente di anomalie e di sospetti di compravendita dei posti messi a bando.

Le parole del governatore

“Abbiamo verificato le anomalie e deciso, anche sulla base di voci di compra-vendita, di fermare il concorso”, ha dichiarato De Luca a margine di un incontro a Serino. Il presidente della Regione ha spiegato che la società incaricata di predisporre i quiz li aveva preparati una settimana prima della prova, circostanza che avrebbe potuto favorire fughe di notizie e manipolazioni. “La situazione era diventata preoccupante – ha aggiunto – si diceva che si stavano vendendo posti per gli Oss. In questo clima non c’era da stare tranquilli: il rischio di clientelismo e compravendita era enorme”.

Nuove regole e coinvolgimento delle forze dell’ordine

Il concorso, ha assicurato il governatore, non è stato cancellato ma verrà rifatto con procedure più rigide. “I nuovi quiz dovranno essere definiti il giorno prima del concorso – ha detto – e la busta sarà consegnata a carabinieri e Guardia di Finanza per essere aperta la mattina stessa. Solo così si potrà garantire la massima trasparenza ed evitare porcherie clientelari”. De Luca ha inoltre sottolineato che durante la sua amministrazione non sono state tollerate scorrettezze nelle Asl: “Per dieci anni non abbiamo permesso pressioni o promozioni politiche, abbiamo scelto i migliori manager disponibili. Finché ci sono io qui, non saranno commesse porcherie clientelari”.