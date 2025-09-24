Camera nel caos, opposizioni occupano i banchi: “Meloni venga subito”

Pd, Avs e M5s inscenano una protesta in Aula dopo l’attacco alla Global Sumud Flotilla. Domani il ministro Crosetto atteso per chiarire sulla vicenda.

La protesta in Aula e le richieste delle opposizioni

Tensione altissima alla Camera dei deputati, dove i gruppi di Pd, Avs e M5s hanno occupato i banchi del governo chiedendo un intervento immediato della premier Giorgia Meloni sulla vicenda della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta verso Gaza che sarebbe stata colpita da droni israeliani.

I parlamentari delle opposizioni hanno chiesto la convocazione urgente della conferenza dei capigruppo e chiarimenti ufficiali da parte dell’esecutivo. Il vice capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Marco Grimaldi, ha spiegato: “I deputati e le deputate di Avs insieme alle altre opposizioni hanno occupato i banchi del governo nell’aula della Camera chiedendo la convocazione della conferenza dei capigruppo, iniziative immediate del ministro Crosetto a difesa della Flottilla sotto attacco dai droni israeliani e le comunicazioni di Giorgia Meloni”.

Un gesto eclatante che ha costretto la presidenza di turno a sospendere i lavori parlamentari.

Bonelli e Boldrini incalzano il governo

Le parole più dure sono arrivate da Angelo Bonelli (Avs), che ha parlato senza mezzi termini: “Le imbarcazioni della Flotilla sono state attaccate e danneggiate profondamente. Questo è un vero e proprio atto di pirateria e di terrorismo internazionale. Chiediamo da dove è arrivato il supporto logistico per questo attacco. Il governo non può non sapere. Il governo deve garantire sicurezza. Chiediamo che la presidente del Consiglio Meloni non fugga dal Parlamento. Vogliamo che Meloni venga in Aula”.

Anche la deputata del Pd, Laura Boldrini, ha chiesto spiegazioni puntuali: “È stato un attacco voluto per danneggiare questa missione, sono state colpite le barche di tre Paesi, tra cui l’Italia. Lo scopo è intimidatorio. Il governo italiano come garantirà la sicurezza? La missione della Flotilla ci rappresenta tutti e ci aspettiamo di avere chiarimenti dalla presidente del Consiglio”.

Dal fronte del Movimento 5 Stelle, la deputata Stefania Ascari ha accusato direttamente l’esecutivo: “Tajani, Crosetto e la premier Meloni devono intervenire. Avete sulla coscienza 20mila bambini ammazzati. Questo è disumano, tornate ad essere umani. Vi avvisiamo che l’aula non va avanti fino a quando non si interviene. Crosetto subito in aula. Non consentiremo di andare avanti. Adesso basta”.

La risposta del governo e l’intervento di Crosetto

La protesta è andata avanti fino all’intervento del presidente di turno Giorgio Mulè, che ha annunciato la disponibilità del governo a riferire. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, impegnato in Lettonia, sarà in Aula domani mattina, giovedì 25 settembre, per fornire chiarimenti sugli attacchi alla Global Sumud Flotilla.

Mulè ha quindi invitato i deputati a liberare l’emiciclo e consentire la ripresa dei lavori: “Il governo ha dato immediata disponibilità per venire a riferire alla Camera. Prego i colleghi che hanno occupato l’emiciclo e sono seduti per terra di far continuare i lavori. Liberare l’emiciclo”.

La seduta è stata sospesa, ma la tensione politica resta alta, con le opposizioni pronte a chiedere risposte dirette alla premier Meloni sulla vicenda che ha coinvolto anche un’imbarcazione italiana.