14enne accoltella al volto la professoressa di musica e fugge: fermato dopo ore

A Benfeld, vicino Strasburgo, uno studente ha colpito al volto una docente di 66 anni. La donna è ricoverata, non è in pericolo di vita.

L’aggressione nella scuola di Benfeld

Un episodio drammatico ha sconvolto la tranquillità della scuola media Robert Schuman di Benfeld, nel dipartimento del Basso Reno, a sud di Strasburgo. Nella mattinata di martedì uno studente di appena 14 anni ha accoltellato in pieno volto la sua insegnante di musica, una donna di 66 anni, davanti ad altri ragazzi.

Subito dopo il gesto il giovane si è dato alla fuga, facendo scattare un’immediata caccia all’uomo. Nel frattempo l’istituto, che ospita circa 800 studenti, è stato evacuato per ragioni di sicurezza. I ragazzi sono stati riuniti nella palestra e successivamente affidati alle famiglie, informate dalla direzione scolastica.

La docente, gravemente ferita ma cosciente, è stata trasportata in ospedale. I medici hanno confermato che nonostante la gravità della ferita al volto non si trova in pericolo di vita. I parametri vitali sono rimasti stabili durante tutto l’intervento dei soccorritori.

La fuga e il fermo del 14enne

Le forze dell’ordine hanno avviato subito le ricerche, che si sono concluse dopo alcune ore. Il 14enne è stato individuato ancora a Benfeld. Alla vista degli agenti, in un gesto di disperazione, si sarebbe inferto da solo alcune ferite utilizzando lo stesso coltello con cui aveva colpito l’insegnante. È stato subito immobilizzato e trasferito in ospedale per ricevere cure mediche.

Secondo le prime informazioni diffuse dall’emittente Bfmt-Tv, il ragazzo era affidato a una struttura per minori in difficoltà. Gli investigatori stanno cercando di capire le motivazioni dietro un gesto così violento, ascoltando anche i compagni di classe e il personale scolastico per ricostruire la dinamica dell’aggressione. Al momento, il movente resta ignoto.

Indagini e clima di paura

Le autorità francesi hanno aperto un’inchiesta sull’accaduto, con l’obiettivo di chiarire le condizioni personali del minore e il contesto che ha portato all’accoltellamento. La testimonianza dei compagni di classe e del personale dell’istituto sarà fondamentale per capire se il gesto sia stato premeditato o frutto di un improvviso raptus.

La professoressa di musica resta sotto osservazione in ospedale, mentre il giovane aggressore sarà ascoltato dalle autorità non appena le sue condizioni lo permetteranno.