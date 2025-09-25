Sondaggi 2025, crolla la Schlein, Meloni vola, tiene il M5s, su FI e Lega

Sondaggi, Il Partito democratico di Elly Schlein perde terreno, mentre Giorgia Meloni consolida la leadership. Il centrodestra avanza e stacca nettamente un centrosinistra sempre più debole.
Sondaggi, Fratelli d’Italia in vetta, Pd in caduta libera
Secondo l’ultimo sondaggio Noto diffuso a Porta a Porta, Fratelli d’Italia guidato da Giorgia Meloni resta il primo partito italiano con il 30% delle preferenze. Situazione opposta per il Partito democratico di Elly Schlein, che scivola al 22% perdendo lo 0,5% rispetto alla precedente rilevazione. Una distanza ormai abissale tra i due poli principali della politica italiana.
Sul terzo gradino si posiziona il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che si ferma al 13%. Male anche Alleanza Verdi e Sinistra, che lascia sul terreno lo 0,5% e scende al 6%.
Il centrodestra cresce, il centrosinistra arretra
Passando al quadro delle coalizioni, il centrodestra complessivamente sale al 49%, guadagnando mezzo punto. Un balzo che consolida l’asse di governo. Nel dettaglio, la Lega di Matteo Salvini sale all’8% con un +0,5%, mentre Forza Italia di Antonio Tajani resta stabile all’8,5%.
Dall’altra parte, il centrosinistra crolla al 29%, perdendo 1,5 punti percentuali e segnando il peggior risultato degli ultimi mesi. Un gap che testimonia la difficoltà del progetto di campo largo.
Piccoli partiti in movimento
Nel perimetro centrista, Azione resta ferma al 3,5%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi risale al 2,5% con un +0,5%. Male +Europa, che arretra all’1%. Stabile al 1,5% l’Unione Popolare.
I dati confermano un quadro in cui la leadership di Giorgia Meloni appare consolidata, mentre il Pd di Elly Schlein non riesce a invertire la rotta e continua a perdere terreno.