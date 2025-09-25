Firenze, studentessa di 19 anni precipita dal terrazzo dell’albergo: è gravissima

Dramma a Firenze: una ragazza di 19 anni in gita scolastica è caduta dal terzo piano di un hotel. Ricoverata in codice rosso al Careggi.

L’incidente nel centro di Firenze

Momenti di paura nel cuore di Firenze, dove una studentessa di 19 anni, in città per una gita scolastica, è precipitata dal terrazzo al terzo piano dell’albergo in cui alloggiava. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di mercoledì 24 settembre, intorno alle 14, quando è stato richiesto l’intervento immediato dei sanitari del 118. La giovane, soccorsa in condizioni critiche, è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Careggi, dove i medici stanno facendo il possibile per salvarle la vita.

Indagini in corso sull’accaduto

Sul posto, oltre ai soccorritori, è intervenuta la polizia, impegnata a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le indagini sono a 360 gradi e non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella del gesto volontario. Gli investigatori stanno ascoltando i compagni di classe e il personale della struttura per capire cosa sia avvenuto nei minuti precedenti la caduta. Particolare attenzione è rivolta anche all’ambiente interno dell’hotel, per chiarire se la ragazza possa essersi sporta o se vi siano altre cause legate all’incidente.

Sconforto tra i compagni di classe

La scolaresca, giunta nel capoluogo toscano per visitare musei e luoghi artistici, è rimasta profondamente scossa dall’accaduto. I docenti e i ragazzi che accompagnavano la giovane sono stati ascoltati dagli agenti, mentre la dirigente scolastica è stata informata immediatamente. L’atmosfera tra gli studenti è di sgomento e incredulità di fronte a un episodio che ha trasformato un viaggio culturale in un dramma.