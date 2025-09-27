A Diritto e Rovescio, Feltri furioso su Gaza e cortei: “La Flotilla è solo casino, le manifestazioni idiote bloccano le città”

A Dritto e Rovescio Vittorio Feltri attacca la Global Sumud Flotilla e le proteste pro Gaza in Italia: “Inutili, dannose e prive di senso”.

La stoccata alla Flotilla

Intervistato da Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, Vittorio Feltri ha espresso senza mezzi termini la sua opinione sulla missione umanitaria Global Sumud Flotilla, che tenta di portare aiuti nella Striscia di Gaza. “La Flotilla potrebbe avere un sinonimo, cioè casino. Casino inutile, totalmente inutile. Non si può andare a fare i bulli nei mari che non sono di casa nostra. Protestare in che senso? Con quali risultati, con quali obiettivi?”. Parole nette che hanno subito diviso l’opinione pubblica, ma che confermano la linea dura del giornalista contro quello che definisce un gesto privo di efficacia concreta.

L’attacco ai cortei pro Gaza

Il fondatore di Libero ha poi spostato l’attenzione sulle manifestazioni di lunedì scorso che hanno paralizzato diverse città italiane. “Andare in piazza per combinare dei disastri, per bloccare la città significa solo puntare al caos e noi del caos non abbiamo bisogno. E poi oltretutto si producono dei danni materiali, il che è un’idiozia totale. Io sono esattamente contrario a tutte queste manifestazioni idiote che si svolgono nelle piazze, nelle stazioni, con violenze che non sono comprensibili né giustificabili”. Feltri non ha risparmiato critiche neppure sul senso delle proteste: “Quando ho assistito alle ultime manifestazioni per motivi che non si capisce nemmeno quali siano mi sono arrabbiato, perché tutta la città è rimasta bloccata per mezza giornata per assistere a questi idioti che menano, spaccano e sfasciano”.

La reazione del pubblico

Le parole del direttore hanno scatenato il dibattito anche sui social. Su X, in molti hanno condiviso la sua posizione, sintetizzando: “È strano, però, io sono un po’ più giovane di Feltri e mi inc***zo come lui. Non fanno altro che criticare questo governo, ma quando c’erano loro hanno fatto solo danni”. L’intervento televisivo del giornalista si aggiunge così a un coro di voci sempre più critiche verso i cortei che, nelle ultime settimane, hanno paralizzato il traffico e acceso tensioni in diverse città italiane.