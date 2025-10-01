Fedez choc al podcast: “Davo fuoco ai centri sociali di destra”

Scontro acceso tra Fedez e un’attivista di Ultima Generazione. Il rapper ammette di aver partecipato a un attentato incendiario contro il centro sociale Cuore Nero a Milano.

Lo scontro con l’attivista ambientalista

Nell’ultima puntata di Pulp Podcast si è consumato un durissimo confronto tra Fedez e un’attivista di Ultima Generazione. Il movimento ambientalista, noto per azioni eclatanti contro infrastrutture e opere d’arte, ha spesso preso di mira il rapper accusandolo di incoerenza e inquinamento per l’uso dei jet privati.

La giovane ospite ha incalzato: «Tu possiedi un jet privato». Immediata la replica del cantante: «Ma io non possiedo un jet privato, secondo lei mi appartiene davvero?». Tra accuse e difese, l’artista ha ricordato come gli attivisti abbiano dedicato centinaia di post social per attaccarlo, mentre l’attivista insisteva: «Il peso che voi avete è insostenibile».

La confessione sull’attentato

La discussione è degenerata quando il rapper ha perso la calma. «Cazz***, un movimento per cambiare le cose deve essere violento. Le bombe! Io quando andavo nei centri sociali gli davamo fuoco», ha tuonato Fedez. Poi il riferimento diretto: «Quando ha aperto Cuore Nero, siamo andati a dargli fuoco. Risultato? Lo abbiamo chiuso».

Parole pesantissime che rimandano all’11 aprile 2007, quando un’esplosione devastò proprio il centro sociale di destra Cuore Nero, in zona viale Certosa a Milano, poco prima della sua inaugurazione. L’attentato incendiario avvenne nella notte e distrusse la struttura, fortunatamente senza provocare vittime.

La bufera sulle dichiarazioni

L’ammissione in diretta ha sollevato immediati interrogativi: si tratta di una vera confessione o di una provocazione? All’epoca, l’attacco fu catalogato come attentato incendiario a sfondo politico e ancora oggi resta un episodio controverso della cronaca milanese. Ora, con le parole pronunciate nel podcast, Fedez rischia di finire al centro di nuove polemiche e forse anche di accertamenti giudiziari. Una vicenda che potrebbe avere conseguenze ben più serie di una lite mediatica con gli ambientalisti.