Delitto di Garlasco, scontro in tv, Giletti a Lovati: “Ha preso lei i soldi?”. La replica è durissima

A Lo Stato delle Cose scintille tra Massimo Giletti e il legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, sul caso dei 43mila euro legati all’ex procuratore Venditti.

Il nodo dei 43mila euro

Nell’ultima puntata de Lo Stato delle Cose, condotta da Massimo Giletti, si è tornati a parlare del delitto di Garlasco e delle nuove ombre legate all’inchiesta su Andrea Sempio. Ospite in studio l’avvocato Massimo Lovati, difensore di Sempio, che ha ribattuto alle accuse relative all’indagine per corruzione in atti giudiziari sull’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Al centro della discussione, i 43mila euro che le zie di Sempio, Ivana e Silvia Maria, avrebbero versato ai genitori del ragazzo tra il 2016 e il 2017, e un appunto con la dicitura: “Venditti Gip Archivia per 20/30 euro”.

Lo scontro con Giletti

La tensione in studio è salita quando Giletti ha incalzato l’avvocato: «Gli altri legali hanno detto di non aver mai preso soldi. O li ha presi tutti lei, Lovati? Ora sono tutti Santi!». La risposta del difensore non si è fatta attendere: «State facendo un’inchiesta su una presunta corruzione o un’indagine fiscale sulle mie entrate? Non ho nulla da nascondere. Mandatemi la Guardia di Finanza e risponderò a loro!». Lovati ha poi rivendicato di aver sempre svolto il proprio lavoro «in modo puntuale e proficuo», mostrando tre faldoni di documenti a sostegno della sua attività professionale.

Alta tensione sul caso Garlasco

Il conduttore ha ribattuto con durezza: «Qui si parla di corruzione in atti di ufficio di un procuratore per 40mila euro!». A quel punto, l’avvocato ha replicato seccamente: «Allora mi ponga la domanda in altro modo, non chiedendomi dove sono finiti quei soldi». Il botta e risposta si è concluso senza chiarimenti definitivi, ma ha riportato sotto i riflettori un capitolo ancora irrisolto del giallo di Garlasco, a distanza di anni dalla morte di Chiara Poggi.