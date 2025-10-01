Sondaggi 2025, Meloni inarrestabile, Pd e M5S inseguono, Lega e FI ferme

Fratelli d’Italia si rafforza al 30,5%. Pd di Elly Schlein al 22,1% e M5S di Giuseppe Conte al 13,7%. Lega e Forza Italia ferme.

FdI consolida il primato

Secondo l’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7, aggiornato al 29 settembre 2025, Fratelli d’Italia allunga ancora il passo. Il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% rispetto alla rilevazione precedente, attestandosi al 30,5%. Un dato che arriva nello stesso giorno in cui il centrodestra ha ottenuto la riconferma nelle elezioni regionali delle Marche, rafforzando la leadership della premier.

Pd e M5S in crescita

Anche il Partito Democratico registra un incremento: +0,2% e consenso al 22,1%. La segretaria Elly Schlein riduce leggermente la distanza, pur restando dietro a Meloni. Cresce anche il Movimento 5 Stelle, che con Giuseppe Conte passa al 13,7% (+0,2%). Insieme, i tre principali partiti coprono oggi oltre il 66% del consenso elettorale, confermandosi come blocco dominante della scena politica nazionale.

Stabili Lega e Forza Italia, giù Verdi-Sinistra

Nessuna variazione per gli altri partiti del centrodestra: la Lega rimane stabile al 9%, mentre Forza Italia resta all’8%. In calo invece Verdi e Sinistra, che perdono lo 0,2% e scendono al 6,5%. Più staccate le forze centriste: Azione al 3,1%, Italia Viva al 2,2% e +Europa all’1,9%.