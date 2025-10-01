Alta quota, alta politica: Meloni, Schlein e Tajani sullo stesso volo

Coincidenza ad alta quota: Meloni, Schlein, Tajani, Fratoianni e Bonelli sullo stesso volo verso la Calabria, tra sorrisi, dialoghi politici e clima insolitamente cordiale.

Un volo di linea con i leader rivali

Una scena inusuale si è verificata su un volo di linea diretto in Calabria: a bordo si sono ritrovati la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepremier Antonio Tajani, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e gli esponenti di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Una coincidenza resa possibile dal fatto che, reduci dalle elezioni regionali nelle Marche vinte dal centrodestra, i leader si stanno spostando verso il Sud in vista della sfida per la presidenza della Regione Calabria, che il 5 e 6 ottobre vedrà contrapposti Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico.

La premier, solitamente abituata a utilizzare gli aerei di Stato per gli impegni istituzionali, ha optato questa volta per un normale volo commerciale, trattandosi di un viaggio elettorale. Così, rivali politici si sono ritrovati a pochi metri di distanza, dando vita a una scena che ha destato curiosità.

Dialoghi e sorrisi tra rivali

Nonostante le tensioni politiche, il clima a bordo è stato descritto come cordiale e disteso. “Tutti si sono parlati con tutti”, hanno riferito fonti vicine agli entourage. Il vicepremier Tajani avrebbe discusso a lungo con Bonelli e Fratoianni della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza, illustrando le preoccupazioni del governo sul tema. A testimoniare la distensione, una fotografia che immortala Meloni e Schlein sorridenti, sedute in prossimità l’una dell’altra.

La segretaria dem, accomodata in economy, nonostante la sconfitta elettorale nelle Marche, ha mostrato spirito battagliero: una volta atterrata a Lamezia Terme, avrebbe chiesto a Meloni e Tajani di sostenere la Flotilla per favorire un corridoio umanitario permanente.

Dopo lo scalo, strade separate

All’arrivo in Calabria, dopo i saluti di rito, ciascun leader ha seguito la propria agenda politica. Meloni è attesa sul palco a Lamezia Terme con gli alleati del centrodestra, mentre Schlein ha raggiunto Crotone, dove interverrà accanto a Pierluigi Bersani. Una coincidenza aerea che, almeno per qualche ora, ha sospeso le divisioni politiche, mostrando un lato inedito dei rapporti tra maggioranza e opposizione.