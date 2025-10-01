Meloni vs Flotilla: «Non strumentalizzate Gaza», la replica della premier

La premier attacca la Global Sumud Flotilla, invitando a usare canali sicuri e accusando chi vuole forzare il blocco di favorire l’escalation.

Il durissimo attacco della premier

Le parole di Giorgia Meloni arrivano a poche ore dall’ingresso della Global Sumud Flotilla nella zona critica davanti a Gaza e marcano un netto irrigidimento del tono del governo verso l’iniziativa. “Leggo con stupore le parole della Flotilla che mi accusa di considerare ‘un pericolo’ civili disarmati e navi cariche di aiuti. La verità è semplice: quegli aiuti possono essere consegnati senza rischi attraverso i canali sicuri già predisposti. Insistere nel voler forzare un blocco navale significa rendersi – consapevolmente o meno – strumenti di chi vuole far saltare ogni possibilità di un cessate il fuoco. Perciò risparmiateci le lezioni di morale sulla pace se il vostro obiettivo è l’escalation. E non strumentalizzate la popolazione civile di Gaza se non vi interessa davvero il loro destino”. La citazione è stata diffusa in forma ufficiale e rilanciata dai media nazionali, suscitando immediati commenti e reazioni politiche.

Il contesto e le implicazioni diplomatiche

L’arrivo della Flotilla, definita dagli organizzatori come una missione umanitaria per portare aiuti e attirare l’attenzione internazionale sulla crisi, si colloca in una fase delicata degli scontri. Il richiamo al ricorso ai “canali sicuri già predisposti” evidenzia la posizione del governo italiano, che privilegia procedure coordinate e accordate con i soggetti internazionali e le autorità competenti. Il richiamo di Meloni alla responsabilità di non compromettere ipotesi di cessate il fuoco sottolinea la preoccupazione per possibili ripercussioni militari e diplomatiche legate a tentativi di forzare blocchi navali in aree ad alto rischio.

Gli analisti osservano che la critica della premier punta anche a smontare la narrativa della Flotilla, giudicata in parte strumentale dal governo. Dalla scena politica arrivano prese di posizione contrastanti: alcuni parlamentari di maggioranza appoggiano il richiamo alla prudenza e alla centralità dei canali istituzionali, mentre esponenti della società civile e gruppi pro-Palestina sottolineano il diritto di chiedere aiuti diretti e sostengono la necessità di mettere pressione per accelerare i corridoi umanitari.

Reazioni internazionali e possibili sviluppi

La vicenda, segnata dall’ingresso della Flotilla nelle acque davanti a Gaza, avrà probabilmente sviluppo nelle prossime ore sul piano diplomatico e mediatico. L’attenzione resta puntata sulle autorità marittime e sugli attori internazionali chiamati a gestire eventuali contatti o frizioni. Il governo italiano, per voce della premier, ha scelto di privilegiare la linea della sicurezza e del dialogo con i canali esistenti, stigmatizzando al contempo ogni iniziativa che — a suo giudizio — rischi di alimentare l’escalation e strumentalizzare i civili.