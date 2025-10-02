Zanetti in lacrime per papà Rodolfo: “Mi hai aspettato per l’ultimo abbraccio”

Javier Zanetti saluta il padre Rodolfo con un messaggio struggente: l’Inter si stringe attorno al suo vice presidente nel dolore per la grave perdita.

Il commovente addio di Zanetti

“Mi hai aspettato per l’ultimo abbraccio, l’ultima carezza sulla mano, l’ultimo bacio… sarai presente in tutti i momenti della mia vita. La mia anima soffre, ma sarai nel mio cuore per sempre”. Con queste parole, pubblicate sui social, Javier Zanetti ha voluto rendere omaggio al padre Rodolfo, scomparso nelle scorse ore. Nel post, il vice presidente dell’Inter ha condiviso anche una serie di immagini che lo ritraggono insieme al papà, in un toccante addio che ha commosso tifosi e appassionati di calcio. Un messaggio intimo e straziante, che racconta il legame indissolubile tra Zanetti e il genitore.

Il cordoglio dell’Inter

La notizia della morte di Rodolfo Zanetti è stata resa pubblica dal club nerazzurro con una nota ufficiale. “L’Inter esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno al vice presidente Javier Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo. A lui l’abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra e della proprietà”, ha scritto la società, ribadendo la vicinanza alla leggenda interista in uno dei momenti più difficili della sua vita. Numerosi anche i messaggi di solidarietà arrivati da tifosi, ex compagni e avversari, a conferma dell’affetto che circonda da sempre la figura dello storico capitano.

Una vita di valori e affetti

Per Javier Zanetti, l’immagine del padre è sempre stata quella di una guida e di un punto di riferimento. Un uomo che ha trasmesso valori di dedizione, sacrificio e amore per la famiglia, gli stessi che l’ex capitano nerazzurro ha portato con sé dentro e fuori dal campo. La perdita di Rodolfo lascia un vuoto profondo, ma anche un’eredità morale che Zanetti ha voluto sottolineare con il suo ultimo saluto pubblico. Un addio che si intreccia con la storia dell’Inter e con il legame fortissimo tra il club, i suoi simboli e le loro famiglie.