Meteo, arriva il gelo: ondata di freddo investe tutta la Penisola

Una perturbazione dai Balcani porta vento forte, piogge e brusco calo termico tra giovedì e sabato, segnando l’arrivo del vero autunno sulla Penisola.

Freddo dai Balcani e crollo delle temperature

L’Italia affronta la prima vera ondata di freddo autunnale. Una perturbazione in arrivo dai Balcani sta attraversando la Penisola portando un deciso calo termico e condizioni di instabilità atmosferica. Le correnti fredde provenienti dall’Europa orientale determinano un abbassamento delle temperature di diversi gradi sotto le medie stagionali, soprattutto lungo il versante adriatico e nelle regioni meridionali, dove le massime scenderanno sensibilmente.

Giovedì e venerdì tra piogge e venti burrascosi

Nella giornata di oggi, giovedì 2 ottobre, il maltempo si concentra sul Sud e sul medio Adriatico, con piogge diffuse e localmente intense. Le precipitazioni saranno accompagnate da venti forti con raffiche fino a 80-90 km/h e mari molto mossi, in alcuni tratti agitati. Al contrario, il Nord e le regioni centrali tirreniche beneficeranno di un miglioramento. Domani, venerdì 3 ottobre, la perturbazione lascerà gradualmente l’Italia: ultimi fenomeni isolati interesseranno l’estremo Sud, in particolare la Puglia e la Sicilia settentrionale, con ulteriore lieve diminuzione delle temperature massime nelle regioni meridionali e insulari.

Weekend di tregua ma con un nuovo fronte in arrivo

Il fine settimana sarà caratterizzato da un progressivo miglioramento. Sabato il sole tornerà a prevalere sulla maggior parte delle regioni con temperature diurne in ripresa. Tuttavia, in serata, un fronte atlantico raggiungerà le Alpi occidentali portando nuove nubi e precipitazioni. Domenica i suoi effetti si estenderanno al Nord, dove sono attese piogge in attenuazione durante la giornata. Le regioni centrali vedranno un aumento della copertura nuvolosa con fenomeni limitati al settore tirrenico settentrionale, mentre al Sud il cielo resterà sereno o poco nuvoloso con valori termici in risalita, che riporteranno condizioni più miti dopo il brusco calo di inizio settimana.