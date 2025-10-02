Enrica Bonaccorti e la lotta contro il tumore: “Mia figlia è la mia forza”

La conduttrice ha rivelato al TG1 di affrontare cure difficili per il tumore al pancreas. Dopo mesi di silenzio, racconta la sua battaglia con coraggio.

La diagnosi e il silenzio di Enrica Bonaccorti

Quattro mesi fa a Enrica Bonaccorti è stato diagnosticato un tumore al pancreas, una notizia che l’ha profondamente scossa. La conduttrice e opinionista, volto noto della televisione italiana, ha scelto inizialmente di chiudersi nel silenzio, sparendo dai social e dagli schermi televisivi. Solo pochi giorni fa ha deciso di raccontare la sua malattia attraverso un post su Instagram, spiegando il motivo della sua assenza. “Mi sono come congelata, non ho paura né tristezza, ma un’assenza. Come un lungo letargo a occhio aperti”, ha confessato in un passaggio che descrive con crudezza il suo stato d’animo.

L’annuncio ha colpito il pubblico che la segue da anni, suscitando messaggi di affetto e vicinanza. Ieri sera, ospite del TG1, la conduttrice è tornata a parlare pubblicamente, mostrando la determinazione con cui sta affrontando il percorso terapeutico. Con un sorriso fragile ma autentico, ha raccontato le difficoltà dei trattamenti e il bisogno di sostegno umano in questa fase.

Cure pesanti e il sostegno della figlia

“Non sono disperata, le cure che faccio sono pesanti ma sto reagendo molto bene. Ho una bella, beh insomma bella, parrucchetta in testa”, ha detto Bonaccorti, ironizzando sulla parrucca bionda che indossava durante l’intervista. L’immagine della conduttrice con i capelli corti e chiari, simili al suo look abituale, ha commosso i telespettatori.

La malattia ha imposto un cambiamento radicale nella sua vita, ma la presenza della figlia rappresenta la sua più grande risorsa: “Abbiamo avuto una tegola in testa. Dobbiamo affrontarla con serenità, facendo leva sugli affetti. La mia unica ragione di vita è mia figlia. Averla vicina mi dà molta forza”.

Nelle sue parole emerge la consapevolezza della sfida, ma anche la volontà di combattere, aggrappandosi a ciò che conta davvero. Il riferimento alla collega Eleonora Giorgi, colpita dallo stesso male, rivela l’ammirazione per chi ha già intrapreso questo difficile percorso: “L’organo è lo stesso, una situazione difficile. Aveva un spirito, una forza. Non credo che sarò mai così, come lei”.

L’affetto dei colleghi e il ricordo di Caterina Balivo

La notizia della malattia ha riportato alla memoria l’ultima apparizione televisiva di Bonaccorti, avvenuta nello studio di Caterina Balivo a La volta buona. La conduttrice ha raccontato che già allora la collega accennava a problemi di salute: “Si lamentava sempre, diceva che era stata male”, ha ricordato, esprimendo tutta la sua vicinanza.

Il ritorno pubblico di Enrica Bonaccorti, dopo mesi di silenzio, non è stato solo un annuncio di malattia, ma anche un gesto di trasparenza verso chi la segue da anni. Con la voce segnata dalle cure e la fragilità del momento, ha voluto scusarsi con chi non aveva più avuto sue notizie, ribadendo al tempo stesso la sua voglia di lottare. Le sue parole hanno trasformato un dramma personale in un messaggio universale di coraggio, dignità e amore per gli affetti più profondi.