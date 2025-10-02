Scende per pagare il pedaggio ma inserisce la modalità drive, auto parte con la moglie a bordo

L’uomo si era fermato per pagare il pedaggio ma ha lasciato inserita la modalità drive. L’auto è partita con la moglie a bordo, salvata dalla Polizia.

L’incidente al casello di Roma Nord

Momenti di paura nei giorni scorsi sull’autostrada A1, all’altezza delle barriere di Roma Nord. Un uomo anziano, sceso dall’auto per pagare manualmente il pedaggio, ha inavvertitamente lasciato inserita la modalità drive del cambio automatico. La vettura ha così iniziato a muoversi da sola, senza conducente, con a bordo la moglie dell’uomo, seduta sul sedile del passeggero.

Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Roma hanno subito notato la scena insolita: un’auto che percorreva il piazzale del casello senza nessuno al volante. In pochi secondi la macchina aveva già superato di circa 300 metri la barriera, aumentando progressivamente la velocità.

Il salvataggio della donna

All’interno del veicolo, la donna, anziana e con difficoltà motorie, cercava disperatamente di uscire mentre l’auto era in movimento. Gli agenti, resisi conto del pericolo, hanno prima provveduto a fermare il traffico circostante, molto intenso in quel momento, per evitare incidenti. Poi si sono avvicinati alla vettura in corsa.

Uno dei poliziotti è riuscito ad afferrare la donna, che aveva parzialmente aperto lo sportello, tentando di aiutarsi con un bastone per la deambulazione. Con grande prontezza, l’ha tratta in salvo prima che potesse cadere rovinosamente a terra. Intanto, altri agenti hanno rallentato il mezzo fino a permettere a un collega di salire a bordo e fermare definitivamente l’auto.

La donna, in evidente stato di agitazione, è stata subito rassicurata e assistita. Nel tentativo di scendere dal veicolo aveva riportato solo leggere escoriazioni, per le quali è stata medicata sul posto.

Il ritorno del conducente e l’intervento dei soccorsi

Poco dopo la scena concitata, l’anziano conducente è arrivato a piedi dal casello, spiegando agli agenti di essere il proprietario del mezzo. Ha raccontato di essere sceso per pagare il pedaggio manuale e, senza accorgersene, di aver lasciato l’auto in modalità drive. Un dettaglio che ha trasformato un gesto quotidiano in un episodio potenzialmente drammatico.

Considerata l’età avanzata della coppia e lo shock subito, è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza per accertamenti. Dopo i primi controlli, marito e moglie, ancora scossi ma senza gravi conseguenze, hanno potuto riprendere il viaggio.

L’intervento tempestivo della Polizia Stradale ha evitato che l’incidente si trasformasse in tragedia, dimostrando ancora una volta l’importanza della prontezza operativa in situazioni di emergenza.