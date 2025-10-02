Stefano De Martino, la battuta al concorrente è una bordata per Gerry Scotti: “Qui non può giocare, la raccomnado io per un altro gioco”

Il conduttore di Affari Tuoi lancia nuove frecciate a Gerry Scotti durante la puntata di ieri sera, alimentando la sfida tra Rai e Mediaset.

La battuta sui laureati e la risposta velata a Mediaset

La sfida televisiva dell’access time tra Affari Tuoi su Rai1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5 non si gioca soltanto sul fronte degli ascolti, ma anche a colpi di battute tra i conduttori. Protagonista della serata di ieri è stato Stefano De Martino, che durante la partita di un concorrente ha colto l’occasione per ironizzare ancora una volta sul suo “rivale” Gerry Scotti.

In studio c’era Giuseppe, concorrente del Lazio, che si è presentato con un curriculum sorprendente: veggente, agricoltore e soprattutto laureato in Economia e Commercio. È stato proprio questo dettaglio a scatenare la battuta di De Martino, che sorridendo ha detto: “Lei non può partecipare, è laureato. Mi dispiace”. Una frase che non sembra casuale: il riferimento diretto era alle dichiarazioni fatte nei mesi scorsi da Pier Silvio Berlusconi e dallo stesso Scotti, secondo i quali Affari Tuoi sarebbe un gioco di pura fortuna e quindi “diseducativo” rispetto a La Ruota della Fortuna, che invece richiederebbe cultura e conoscenza della lingua italiana.

Frecciate continue e ironia sul rivale

La battuta non si è fermata lì. Con tono scherzoso, ma allusivo, De Martino ha aggiunto: “Se vuole la posso raccomandare per qualche altro gioco”. Una frase accolta dalle risate del pubblico e subito interpretata come una frecciata diretta al palinsesto di Mediaset, che ha puntato forte sul ritorno di Gerry Scotti alla guida di uno dei suoi format storici.

La gag è proseguita quando il concorrente ha raccontato di avere tre figli: un laureando, un dottorando e un dentista. A quel punto, il conduttore ha ironizzato ancora: “La partita è annullata, troppi laureati!”. Una chiusura che ha strappato applausi in studio e che ha reso ancora più evidente la volontà di lanciare messaggi trasversali al diretto concorrente televisivo.

La stagione tv e la sfida Rai-Mediaset

Siamo solo all’inizio di ottobre, ma la nuova stagione televisiva ha già mostrato scintille tra Rai e Mediaset. Il duello dell’access time è sempre stato un terreno delicato per le reti generaliste, e quest’anno la contrapposizione tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna sembra destinata a farsi ancora più accesa.

Gli ascolti premiano entrambi i programmi, con share elevati e un pubblico affezionato. Ma al di là dei numeri, è il botta e risposta a distanza tra i conduttori a catturare l’attenzione: battute, allusioni e gag che trasformano ogni puntata in un nuovo capitolo della sfida.

Con queste uscite ironiche, Stefano De Martino si conferma abile non solo nel condurre il gioco, ma anche nel mantenere alta la tensione mediatica, trasformando una semplice battuta in un argomento di discussione che varca i confini dello studio televisivo.