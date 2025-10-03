Si sposa in ospedale e muore otto giorni dopo: addio a Eugenio Baldassarre, aveva 44 anni

Eugenio Baldassarre, 44 anni, ha sposato la compagna Elisa Brogna nel reparto di Oncologia di Reggio Emilia pochi giorni prima di morire per una malattia incurabile.

Il matrimonio in reparto

Un amore che ha resistito a tutto, persino alla malattia. Eugenio Baldassarre, 44 anni, originario della provincia di Lecce e residente a Reggio Emilia, è morto sabato nel reparto di Oncologia dell’ospedale cittadino. Solo otto giorni prima aveva sposato la compagna di una vita, Elisa Brogna, con una cerimonia intima celebrata proprio tra i corridoi dell’ospedale. “Ci siamo sposati nel reparto di Oncologia otto giorni prima che morisse: una cerimonia intima ma bellissima, i sanitari ci hanno aiutato a organizzarla e qualche medico si è perfino commosso”, ha raccontato la donna alla Gazzetta di Reggio.

Una vita insieme

La loro era una storia d’amore lunga e solida: “Il 21 ottobre avremmo festeggiato i 21 anni insieme. Quasi la metà della nostra vita”, ha ricordato Elisa. Eugenio lavorava come tecnico informatico presso l’Università di Bologna e si era trasferito a Reggio Emilia nel 2014. A dicembre scorso aveva ricevuto la diagnosi di una malattia incurabile, che non gli ha lasciato scampo. Nonostante il dolore, chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona positiva e generosa.

Il ricordo commosso

“Buono, disponibile, sempre sorridente e positivo. Nella malattia è stato lui a dare coraggio a noi”, ha detto la moglie, visibilmente commossa. Il ricordo della sua forza e della sua dolcezza rimane ora nelle parole di chi lo ha amato e nei gesti di amore compiuti fino all’ultimo respiro. Una storia segnata dalla tragedia ma anche dalla straordinaria capacità di affrontare la sofferenza con dignità, lasciando un messaggio di speranza e di amore più forte della malattia.