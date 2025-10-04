Duro editoriale di Vittorio Feltri sul caso del bimbo scomparso a Ventimiglia: nel mirino non solo i genitori del piccolo, ma un’intera generazione distratta.

Ordine pubblico in crisi, Vittorio Feltri, “Spacchi vetrine? Due anni dietro le sbarre”

Il giornalista propone la frusta come deterrente simbolico, ma chiede soprattutto l’applicazione severa delle leggi contro i violenti.

Il lampo di frusta come immagine che sconvolge

Vittorio Feltri apre con un’immagine folgorante: la frusta come scorciatoia educativa contro chi devasta Milano, un’idea che «ha una sua forza evocativa» e che — ammette — gli ha strappato un sorriso. L’incipit è volutamente provocatorio: la frusta non è una proposta pratica ma uno specchio che mette in luce la frustrazione diffusa per la percezione di impunità. Feltri riconosce subito il limite costituzionale dell’idea — «non possiamo davvero pensare di inserire la frusta nella Costituzione» — e descrive la proposta come uno sfogo letterario, una sceneggiata pittoresca. Tuttavia, quell’immagine serve a introdurre il nucleo del ragionamento: lo Stato, sostiene, sembra aver smarrito la capacità di punire chi commette violenze pubbliche, trasformando l’eccezione in prassi e alimentando il risentimento di chi subisce i danni.

La denuncia: garantismi fraintesi e sanzioni leggere

Nel corpo dell’argomentazione Feltri passa al punto centrale: tra «garantismi malintesi e ideologie malate», l’azione punitiva si è allentata. Chi rompe una vetrina, incendia un’auto o aggredisce un agente rischia spesso pene simboliche — quella che lui definisce una «predica paterna del giudice» — e torna presto in strada più audace di prima. Per Feltri non si tratta di sadismo ma di ripristino della legge: «Spacchi? Paghi. Usi la forza? Vai dentro.» L’autore rifiuta la pedagogia del buonismo e insiste sulla necessità che le conseguenze siano chiare e immediate, affinché la libertà non si trasformi in impunità. Il ragionamento mette in parallelo deterrenza e recupero sociale: la sanzione, nel suo paradigma, non è solo punizione ma strumento che ricorda il rispetto dei doveri affiancato ai diritti.

Una proposta pragmatico-istituzionale

Pur condividendo l’obiettivo di fermezza espresso dall’interlocutore — «i giovani facinorosi vanno puniti subito e senza indulgenze» — Feltri smorza la retorica estremista ripiegando su una richiesta concreta: applicare le norme esistenti con rigore. La frusta resta una metafora; la strada praticabile è il pieno esercizio degli strumenti penali e amministrativi già in vigore. L’appello è rivolto allo Stato e alle sue istituzioni: non temere di usare gli strumenti di contrasto ai disordini, non confondere reprimere con crudeltà, ma con l’esercizio della legge. Il messaggio finale è asciutto e misurato: chi sceglie la violenza deve aspettarsi conseguenze penali effettive.

