Scontro infuocato, FdI a Giuseppe Conte, “Hai messo in ginocchio l’Italia”

Lo scontro politico si accende: Giuseppe Conte punta il dito contro Giorgia Meloni, accusandola di fomentare le tensioni. Fratelli d’Italia replica duramente.

Le accuse di Giuseppe Conte

Nel pieno delle polemiche per lo sciopero generale indetto da Maurizio Landini e dalle tensioni legate alla Flotilla, l’ex premier Giuseppe Conte torna al centro del dibattito politico. Collegato con il programma L’aria che tira su La7, il leader del Movimento 5 Stelle ha lanciato un durissimo attacco a Giorgia Meloni. «Meloni provoca i manifestanti che sono indignati per due anni di silenzio complice del governo rispetto a un genocidio in corso. Alimenta questo scontro, provocando, e alla fine vuole soffocare il dissenso, non vuole il confronto. Per poi accusare, puntare l’indice e rivendicare la stabilità del Paese contro gli estremisti. Ma noi non ci caschiamo. La stragrande maggioranza dei manifestanti qui è pacifica. Io non avrei mai provocato una piazza. A me è stato dato del criminale da chi oggi è a Palazzo Chigi. Non ho mai risposto, non mi sono mai lamentato», ha dichiarato Conte, accusando il governo di ribaltare la realtà politica.

Le minacce e il clima di tensione

Il leader pentastellato ha poi aggiunto un passaggio personale, rivelando di aver ricevuto pesanti intimidazioni. «Ho ricevuto minacce di morte a me e ai miei familiari a decine, non ho fatto mai un post per dire guardate mi stanno minacciando. Guardate che clima di odio stanno provocando, capite è una tecnica. È una tecnica per alimentare e alzare i toni, alimentare lo scontro, provocare e poi dire vedete, come sono cattivi. Vedete, noi, assicuriamo stabilità, questi vogliono la violenza, se non ci fossimo noi, questo è estremismo, estremismo politico che abbiamo già conosciuto nella nostra storia. Cioè, non ci caschiamo». Secondo Conte, dunque, sarebbe proprio il premier a esacerbare gli animi, dipingendo chi protesta come un pericolo per la stabilità nazionale.

La replica di Fratelli d’Italia

Alle parole di Giuseppe Conte non si è fatta attendere la risposta di Fratelli d’Italia, che su X ha affidato al proprio profilo ufficiale una replica senza sconti: «No avvocato, da te lezioni non ne prendiamo. Con il tuo governo hai fermato l’Italia, limitando le libertà e mettendo in ginocchio l’economia. Gli italiani stanno ancora pagando il prezzo della tua incompetenza e delle tue scelte scellerate. Sii responsabile: ferma la tua propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. Conte, scendi dalla cattedra e torna tra i banchi: è lì il tuo posto». Lo scontro tra maggioranza e opposizione, a pochi mesi dalle regionali, si infiamma ancora una volta, con accuse reciproche che alimentano un clima politico sempre più teso.