Sondaggi 2025,Meloni inarrestabile, Pd e M5s fermi, su FI e Lega

La Supermedia conferma il primato di Giorgia Meloni: centrodestra al 48,5%, Pd fermo al 22%, M5S al 13,2%. Avs e Azione in flessione.

Il centrodestra consolida il vantaggio

Il centrodestra prosegue la sua corsa elettorale, forte della vittoria nelle Marche e di rilevazioni che confermano una tendenza positiva. La Supermedia odierna segnala infatti un consenso complessivo pari al 48,5%, con un lieve incremento rispetto ai dati precedenti. «Naturalmente è ancora presto per osservare un ipotetico effetto Marche sui sondaggi, svolti in gran parte prima del voto amministrativo – ha spiegato l’istituto – ma i numeri mostrano comunque una tendenza favorevole al centrodestra». Nel dettaglio, Fratelli d’Italia consolida il primato con il 30% (+0,2), seguito dal Partito democratico al 22% (+0,2) e dal Movimento 5 Stelle al 13,2% (+0,2).

Le opposizioni in difficoltà

Se la coalizione di governo avanza, i dati evidenziano un momento di difficoltà per le opposizioni. La Supermedia registra una flessione per Avs e Azione, entrambe in calo dello 0,4% e ferme rispettivamente al 6,3% e al 3,2%. Un ipotetico campo largo, comprendente anche Italia Viva al 2,4% (+0,2), raggiungerebbe il 45,8%, restando a meno di tre punti dal centrodestra ma ancora incapace di colmare il divario. +Europa si attesta all’1,9% (+0,1), mentre Noi Moderati resta stabile all’1%. Un quadro che mostra difficoltà strutturali nel fronte alternativo alla maggioranza guidata da Giorgia Meloni.

Le rilevazioni confermano il primato di FdI

Oltre alla Supermedia, anche i dati di Swg confermano la forza del partito della premier, accreditato attorno al 30%. Con oltre otto punti di vantaggio sul Pd, Fratelli d’Italia resta saldamente al vertice, mentre Forza Italia (8,9%, +0,3) e Lega (8,6%, +0,1) consolidano la posizione nella coalizione. Il distacco con i dem appare difficile da colmare in tempi brevi, complice una strategia di opposizione che, tra polemiche su piazze e Flotilla, non sembra incidere sulla percezione dell’elettorato. Il centrodestra, invece, mantiene la testa della classifica dei consensi, rafforzando la sua posizione a livello nazionale.