Muore in ospedale dopo un mal di pancia, mistero sulle cause del decesso di una 30enne

La 30enne Federica Kössler è morta a Limassol, Cipro, dopo un ricovero per dolori addominali. Ancora ignote le cause, la famiglia è partita dall’Italia.

La tragedia a Limassol

Un mal di pancia si è trasformato in un dramma inspiegabile. Federica Kössler, 30 anni, originaria di Pordenone, è morta a Limassol, a Cipro, dove viveva con il marito, militare dell’aeronautica. La giovane si era recata in ospedale per dolori addominali, ma non ne è più uscita. Le circostanze del decesso restano da chiarire e la famiglia ha raggiunto l’isola per cercare risposte su una tragedia che ha sconvolto parenti e amici.

Chi era Federica Kössler

La notizia della morte di Federica Kössler ha gettato nello sconforto un’intera città. Figlia di Carlo, titolare di una farmacia, e di Patrizia Presotto, docente all’Ipsia Zanussi, era cresciuta in un contesto molto conosciuto a Pordenone. Dopo aver completato gli studi universitari e una breve esperienza nell’insegnamento, aveva deciso di partire per gli Stati Uniti. Negli anni americani aveva anche lavorato in una base Nato in South Carolina, esperienza che aveva segnato profondamente la sua vita. Proprio lì aveva incontrato il suo futuro marito, capo squadra dell’aeronautica militare, che avrebbe sposato e seguito nei suoi successivi trasferimenti.

La vita all’estero e l’ultimo trasferimento

Dopo il matrimonio, Federica aveva accompagnato il marito nelle varie destinazioni militari, prima a Capri e successivamente a Cipro. Una vita dinamica, scandita da viaggi e nuove esperienze, che si è però interrotta improvvisamente in circostanze ancora avvolte nel mistero. Ora la famiglia attende di conoscere con precisione le cause della morte, mentre nella città friulana cresce il cordoglio per la giovane strappata alla vita troppo presto.