Bimbo di 7 anni trovato morto con la testa incastrata nel finestrino: la madre dormiva

Un bambino di 7 anni è morto ad Atlanta soffocato nel finestrino dell’auto di famiglia mentre la madre dormiva. La donna è stata arrestata per omicidio e crudeltà.

La tragedia fuori da un’abitazione di Atlanta

Un episodio drammatico ha scosso Atlanta, nello stato della Georgia. Un bambino di 7 anni è stato trovato senza vita con la testa incastrata nel finestrino posteriore dell’auto di famiglia, parcheggiata in strada. Accanto a lui, sui sedili, c’erano i fratellini più piccoli, rimasti illesi. Sul sedile anteriore, la madre dormiva ignara di quanto stava accadendo. La terribile scoperta è avvenuta la mattina del 6 aprile scorso, quando alcuni passanti hanno notato la scena e hanno tentato disperatamente di svegliare la donna battendo sui finestrini. Solo allora la madre è scesa dal veicolo, ma per il piccolo non c’era più nulla da fare. Trasportato d’urgenza in ospedale, è stato dichiarato morto poco dopo.

Il racconto dei testimoni e le indagini

Secondo le ricostruzioni, la madre, Kandice Grace, 32 anni, si era fermata la sera prima a casa di un conoscente, dopo le 22, lasciando i bambini in macchina perché non voleva portarli all’interno. Successivamente si era addormentata nel veicolo, lasciando i figli incustoditi per tutta la notte. Durante quel lasso di tempo, il bimbo di 7 anni sarebbe rimasto intrappolato con la testa nel finestrino posteriore, soffocando senza che nessuno si accorgesse di nulla. Quando i passanti hanno scoperto l’orrore, era già troppo tardi.

Arresto della madre e accuse

Gli investigatori hanno raccontato che la donna, svegliata, appariva confusa e continuava a perdere i sensi stringendo in braccio il figlio ormai senza vita. Le analisi effettuate dopo il fermo hanno evidenziato la presenza di oppioidi e THC nel suo organismo. Per gli inquirenti, la madre si trovava sotto l’effetto di stupefacenti mentre era con i bambini e, avendo perso conoscenza, non si era resa conto della tragedia in corso. “La sua mancanza di supervisione ha permesso al bimbo di rimanere intrappolato nel finestrino, causandone la morte”, si legge nel mandato di arresto. Ora la 32enne è accusata di omicidio di secondo grado e crudeltà verso minori, mentre gli altri due figli sono stati affidati ai servizi sociali.