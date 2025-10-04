Barletta, due 17enni scomparse nel nulla: ricerche senza sosta per Nikol e Sofia

Ore di angoscia a Barletta per la scomparsa di due ragazze di 17 anni, mai arrivate a scuola. Attivato il piano provinciale per le persone scomparse.

L’allarme lanciato dai familiari

Cresce la preoccupazione a Barletta per la scomparsa di due ragazze di 17 anni. Nikol Giannone e Sofia Autenzio sono uscite di casa poco prima delle 8 di giovedì 2 ottobre per recarsi al liceo delle Scienze umane Casardi, ma a scuola non sono mai arrivate. L’allarme è scattato quando, al termine delle lezioni, le due non hanno fatto ritorno a casa. Dopo vari tentativi di contatto rimasti senza risposta, i familiari hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri.

Il piano di ricerche attivato in provincia

La denuncia ha fatto scattare immediatamente le ricerche. I carabinieri hanno avviato controlli in tutta la zona, estesi poi con il supporto delle altre forze dell’ordine. La Prefettura di Barletta-Andria-Trani ha disposto l’attivazione del Piano provinciale per le persone scomparse, che coordina le operazioni tra polizia, carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile. Sono stati acquisiti i tabulati telefonici delle due ragazze per cercare di ricostruire i loro ultimi spostamenti. Al momento non viene esclusa l’ipotesi di un allontanamento volontario, ma l’assenza di notizie alimenta la preoccupazione.

Appello alla collaborazione dei cittadini

Le due giovani, entrambe 17enni, avrebbero compiuto la maggiore età nei prossimi mesi: Nikol Giannone a dicembre e Sofia Autenzio a febbraio. Le famiglie vivono ore di angoscia, mentre le forze dell’ordine invitano chiunque dovesse avere informazioni utili o avvistarle a contattare immediatamente i numeri di emergenza o a rivolgersi alla polizia e ai carabinieri. In città cresce l’attesa per notizie che possano riportare serenità ai familiari, in queste ore di apprensione.