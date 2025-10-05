Polignano, treno bloccato per cinque ore, i passeggeri fanno diventare la stazione una pista da ballo

A Polignano a Mare un ritardo di cinque ore si è trasformato in festa: viaggiatori e ferrovieri hanno ballato la pizzica sul marciapiede, tra risate e applausi.

Dal maltempo al ballo improvvisato

Quella che sembrava una serata da incubo si è trasformata in un ricordo insolito per i viaggiatori bloccati alla stazione di Polignano a Mare, in provincia di Bari. Nella tarda serata del 2 ottobre, un treno diretto a Lecce ha accumulato oltre cinque ore di ritardo a causa del maltempo che nel pomeriggio aveva paralizzato la circolazione ferroviaria tra Ostuni e Brindisi.

Invece di lasciarsi andare a proteste o malumori, alcuni passeggeri hanno deciso di reagire con leggerezza. Una cassa bluetooth ha diffuso la musica sul marciapiede e in pochi minuti l’attesa si è trasformata in un momento di festa condivisa.

La pizzica conquista il marciapiede

Le prime note di “Aria Caddhipulina”, celebre brano della tradizione salentina, hanno subito acceso l’entusiasmo. Tra risate, battiti di mani e passi energici, i viaggiatori hanno iniziato a ballare la pizzica sul marciapiede della stazione. L’improvvisata pista da ballo ha presto coinvolto altre persone, trasformando il disagio in un evento corale.

Qualcuno, con ironia, ha organizzato persino un trenino umano, mentre quello vero restava fermo sui binari. La scena ha strappato sorrisi a tutti i presenti e ha contribuito ad alleggerire le lunghe ore d’attesa.

Un video virale sui social

Il momento è stato immortalato da una passeggera e pubblicato su TikTok, dove in poche ore è diventato virale raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti. Molti utenti hanno lodato l’inventiva e lo spirito dei viaggiatori, capaci di trasformare un imprevisto in occasione di divertimento. «Persino i ferrovieri si sono uniti al ballo», ha scritto un utente, celebrando l’atmosfera di complicità che ha reso speciale la serata.

L’imprevisto ritardo, anziché alimentare tensioni, si è trasformato così in una parentesi inattesa di allegria, destinata a restare nella memoria di chi l’ha vissuta.