Muore a 17 anni Mattia Liguori travolto in bici, ritornava da un corteo proPal

Amava musica, viaggi e arte: Mattia Liguori è morto a 17 anni dopo essere stato investito mentre tornava dalla manifestazione pro Palestina.

Il dramma nella notte a Corso Francia

Aveva solo 17 anni Mattia Nicholas Liguori, studente del liceo Lucrezio Caro di Roma, appassionato di chitarra, arte e viaggi. Nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, poco dopo le 2, è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale a Corso Francia, la stessa strada segnata da altre tragedie negli ultimi anni. In quel punto, nel 2022, aveva perso la vita Leonardo Lamma, e due anni prima morirono le giovanissime Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli.

Il ragazzo stava tornando a casa, in zona Cortina d’Ampezzo, dopo aver partecipato a una manifestazione pro Palestina tenutasi in centro città. Era in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto da un’auto guidata da un ventenne. L’impatto è stato violentissimo.

Il trasporto in ospedale e la morte all’alba

I soccorsi sono arrivati immediatamente e Mattia è stato trasportato d’urgenza in ospedale. I medici hanno tentato in ogni modo di salvarlo, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. Poche ore dopo, intorno alle 6 del mattino, il giovane è morto.

La notizia si è diffusa rapidamente tra amici e conoscenti, sconvolti dall’accaduto. La mamma del ragazzo ha affidato il suo dolore a un messaggio sui social, condividendo un’ultima foto che lo ritraeva in bicicletta: «Non lo dimenticherò mai, è stato l’amore più grande della mia vita».

Il ricordo di un ragazzo pieno di passioni

Chi lo conosceva racconta un giovane pieno di interessi e di sogni, con la musica come grande compagna di vita. Suonava la chitarra, amava l’arte e i viaggi, e si preparava a compiere 18 anni il prossimo dicembre.

L’incidente che ha spezzato la sua vita ha riportato alla memoria di molti romani le tragedie che negli anni hanno segnato Corso Francia, trasformando quella strada in un luogo di dolore e ricordi.