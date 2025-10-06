Sondaggi 2025, FdI vola, risalgono Pd e M5s, FI tiene, giù la Lega

La Supermedia Youtrend registra un nuovo aumento per Fratelli d’Italia e Forza Italia. Centrodestra al 48,5%, mentre Avs e Azione perdono terreno.

Centrodestra in crescita costante

Nelle ultime due settimane tutti i partiti del centrodestra hanno registrato un incremento nei consensi, secondo la nuova Supermedia dei sondaggi politici elaborata da Youtrend. Il risultato più significativo riguarda Fratelli d’Italia, che raggiunge quota 30% tondo grazie a un +0,2%. Un traguardo che conferma la stabilità del partito di Giorgia Meloni, al governo da quasi tre anni e ancora saldo come prima forza del Paese.

Anche gli alleati mostrano segnali positivi. Forza Italia cresce dello 0,3% attestandosi all’8,9%, mentre la Lega si ferma all’8,6% con un lieve +0,1%. I due partiti restano praticamente appaiati nella corsa alla seconda posizione all’interno della coalizione. Stabile all’1% Noi Moderati. Complessivamente, il centrodestra tocca il 48,5% e guadagna sei decimi in due settimane.

Opposizioni, bene Pd e M5s ma crollano Avs e Azione

Sul fronte delle opposizioni, il Partito Democratico avanza al 22% con un +0,2%, riducendo di poco la distanza con FdI ma restando a otto punti di differenza. Sale anche il Movimento 5 Stelle, che cresce dello 0,2% e arriva al 13,2%.

Le difficoltà riguardano invece Alleanza Verdi-Sinistra, che cala al 6,3% con un -0,4%, e Azione di Carlo Calenda, in flessione al 3,2% con un calo analogo. Più stabili gli altri partiti: Italia Viva sale al 2,4% (+0,2%) e +Europa all’1,9% (+0,1%).

Il divario tra centrodestra e campo largo

Numeri alla mano, il centrodestra amplia leggermente il suo margine rispetto al cosiddetto campo largo. L’alleanza ipotetica che esclude Azione, ma unisce Pd, M5s, Avs, Italia Viva e +Europa, raggiungerebbe il 45,8%. La crescita è di soli tre decimi, insufficiente a colmare la distanza con il centrodestra, che resta superiore di circa tre punti.

Nonostante ciò, il quadro complessivo mostra una competizione ancora aperta, con la maggioranza in vantaggio ma l’opposizione in grado di restare vicina nei sondaggi nazionali.