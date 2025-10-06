Schianto nella notte, muore a 18 anni Asia Oddenino, feriti tre amici

Tragedia a Settimo Vittone, in provincia di Torino: una ragazza di 18 anni, Asia Oddenino, ha perso la vita in un incidente stradale, feriti tre coetanei.

L’incidente nella notte lungo la statale 26

Il drammatico incidente è avvenuto poco dopo le 3 della notte tra sabato e domenica 5 ottobre a Settimo Vittone, a nord di Ivrea. La vittima è Asia Oddenino, 18 anni compiuti lo scorso agosto e residente a Oulx. La giovane viaggiava a bordo di un Land Rover Defender insieme ad altri tre ragazzi, quando l’auto è finita fuori strada lungo la statale 26, ribaltandosi in un canale.

I compagni di viaggio erano un 18enne di Salbertrand, che si trovava alla guida, e due minorenni di 17 anni originari di Sestriere e Sauze d’Oulx.

I soccorsi e la corsa in ospedale

L’impatto è stato violentissimo e tutti e quattro gli occupanti sono rimasti intrappolati nell’abitacolo. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di estrarli e affidarli alle cure dei sanitari del 118. Per Asia Oddenino la situazione è apparsa subito critica: il personale medico ha tentato a lungo di rianimarla, praticando il massaggio cardiaco anche durante il trasporto verso l’ospedale di Ivrea, ma la giovane è deceduta all’arrivo al pronto soccorso.

Gli altri tre ragazzi, pur feriti, non sarebbero in pericolo di vita e sono stati ricoverati con prognosi considerate lievi.

Indagini sulla dinamica

Sul posto, oltre ai soccorritori, sono giunti i carabinieri di Settimo Vittone e Castellamonte per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato l’auto a perdere aderenza e ribaltarsi nel canale. L’ipotesi è che il conducente, per motivi ancora da accertare, abbia perso il controllo del mezzo in un tratto della statale particolarmente insidioso nelle ore notturne.

La notizia della morte di Asia Oddenino ha sconvolto la Val di Susa e in particolare la comunità di Oulx, dove la ragazza era molto conosciuta.