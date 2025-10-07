Vannacci senza filtri: “Così come la Chiesa ai cristiani, la politica pensi agli italiani”

Roberto Vannacci torna a scuotere il dibattito politico con una frase ad effetto: “Così come la Chiesa deve occuparsi dei cristiani, la politica deve occuparsi degli italiani”.

La stoccata di Vannacci e il richiamo alla politica

Il generale Roberto Vannacci ha lanciato un nuovo messaggio polemico, destinato a far discutere. “Finalmente! Così come la Chiesa deve occuparsi dei cristiani, la politica si occupi degli italiani”, ha dichiarato, ribadendo ancora una volta la sua visione netta e senza compromessi. Una frase che si intreccia con il dibattito in corso anche all’interno del mondo cattolico, dove si discute delle prime scelte di Papa Leone.

Müller: “Cristo al centro, non la politica”

Il cardinale Gerhard Ludwig Müller, prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha commentato i primi mesi del pontificato di Papa Leone. “Tutti siamo stati felici che abbia iniziato il pontificato con Cristo, centro della fede cristiana. Questo cristocentrismo è necessario”, ha spiegato. Secondo Müller, la Chiesa non può ridursi a parlare solo di questioni sociali e politiche: “La sua missione primaria resta il Vangelo della salvezza e la vita eterna”.

Tradizione, liturgia e sfide attuali

Il porporato ha sottolineato come il nuovo Papa non debba essere paragonato ai predecessori: “Leone non può imitare Francesco, come Francesco non poteva imitare Benedetto”. Sulla questione della messa in latino, Müller ha chiesto “una mediazione chiara e teologica, non solo politica”, per evitare divisioni tra tradizionalisti e fedeli del rito moderno.

Sul tema della sessualità, Müller ha ribadito che la dottrina non cambia: “Dio ha creato uomo e donna e solo questo matrimonio è l’unica possibilità di vivere coniugalmente”. Ha poi criticato l’uso ideologico dell’Anno Santo, precisando: “La Porta Santa non può essere usata per battaglie politiche”.

Aborto, pena di morte e immigrazione

Il cardinale ha affrontato anche le recenti parole di Papa Leone sui pro-life americani: “Il Papa non ha relativizzato, ma ha richiamato alla coerenza. L’aborto resta un crimine brutale, diverso dalla pena di morte applicata a un assassino”.

Quanto all’immigrazione, Müller ha ribadito che “gli Stati hanno diritto di regolamentare i flussi illegali per proteggere la popolazione, anche se i migranti vanno trattati come fratelli”.