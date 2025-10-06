Udine, ragazzo vince 500mila euro al Gratta e vinci e sviene in ricevitoria

Un giovane di Pradamano ha vinto mezzo milione di euro al Gratta e vinci. L’emozione è stata troppo forte: si è accasciato al suolo e ha perso i sensi.

La vincita da mezzo milione di euro

Un colpo di fortuna che si è trasformato in un’emozione incontenibile. È accaduto a Pradamano, in provincia di Udine, dove un giovane originario della Campania, trasferitosi da poche settimane in Friuli per motivi di lavoro, ha centrato una vincita da 500mila euro con un Gratta e vinci.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si era recato in una ricevitoria del paese insieme ad alcuni colleghi, come era solito fare al termine della giornata lavorativa. Giovedì scorso, per la prima volta, ha deciso di acquistare tre biglietti del valore di 5 euro ciascuno. Dopo averli grattati, si è accorto che uno di questi riportava la combinazione vincente da mezzo milione di euro, una cifra che ha subito faticato a credere reale.

Il malore e lo svenimento

A raccontare l’episodio è stato il titolare della ricevitoria, ancora incredulo per quanto accaduto nel suo locale. “Da qualche settimana conoscevamo questo ragazzo, veniva ogni sera dopo il lavoro. Quel giorno ha comprato tre biglietti ed è andato a sedersi fuori con i colleghi. Poco dopo è rientrato e ci ha chiesto di verificare se fosse davvero un biglietto vincente. Dopo un rapido controllo, gli abbiamo confermato che aveva appena vinto 500mila euro”.

A quel punto, la reazione del giovane è stata immediata: il corpo non ha retto l’ondata di emozione. “Mi ha detto che si stava sentendo male e ha chiesto dell’acqua – ha aggiunto il titolare – poi si è accasciato sul pavimento e ha perso i sensi”. I presenti lo hanno subito soccorso e, fortunatamente, il ragazzo si è ripreso poco dopo, senza conseguenze gravi. Un familiare lo ha poi accompagnato a casa per permettergli di riposarsi.

Il ritorno in Campania

Dopo l’episodio, il giovane avrebbe deciso di tornare nella sua terra d’origine. “Da quel che sappiamo è rientrato in Campania, ma non l’abbiamo più visto”, hanno raccontato i titolari del locale. Per loro, però, la vincita resta motivo di grande festa: la ricevitoria è stata baciata dalla fortuna, consegnando una somma che può cambiare la vita di chi l’ha ottenuta.

Un episodio che ha colpito l’intera comunità locale, diventato subito argomento di conversazione tra i clienti abituali e diffuso rapidamente anche sui media nazionali. La storia di un ragazzo che, con tre biglietti da 5 euro, ha trovato la fortuna, ma che ha dovuto fare i conti con la forza travolgente dell’emozione.