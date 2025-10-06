Brescia, clienti banchettano e scappano: inseguiti e fermati dal titolare

Sette clienti banchettano e fuggono senza pagare a Brescia. Tre sono stati fermati grazie alle telecamere, mentre altri quattro restano ancora ricercati dalla polizia.

La fuga dopo il banchetto

Un pranzo abbondante, brindisi e risate, ma nessuna intenzione di saldare il conto. È quanto accaduto in un ristorante del centro di Brescia, dove sette persone, dopo essersi abbuffate, hanno tentato di lasciare il locale senza pagare.

Il gruppo, composto da uomini e donne di età diverse, ha approfittato di un momento di distrazione per alzarsi dal tavolo e dirigersi verso l’uscita. La scena non è sfuggita al titolare e ai dipendenti, che si sono immediatamente lanciati all’inseguimento per le vie cittadine, cercando di fermare almeno alcuni dei fuggitivi.

L’inseguimento e il primo fermo

La corsa non è durata a lungo per uno dei clienti: un 45enne bresciano con numerosi precedenti penali è stato raggiunto e trattenuto fino all’arrivo della polizia. Durante la perquisizione, gli agenti non hanno trovato denaro per pagare il conto, ma un martelletto frangi vetro nascosto nelle tasche dei jeans, subito sequestrato.

Nel frattempo, le pattuglie hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona, fondamentali per ricostruire l’intera sequenza della fuga e per rintracciare rapidamente alcuni complici.

Tre denunciati, quattro in fuga

Le indagini hanno portato all’identificazione di altri due partecipanti: un 42enne originario di Montichiari, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un foglio di via obbligatorio da Brescia, e una 25enne ospite di una struttura di accoglienza cittadina. Entrambi, insieme al 45enne fermato poco dopo la fuga, sono stati condotti in Questura e denunciati per insolvenza fraudolenta.

Per il 42enne è scattata anche la denuncia per violazione del foglio di via, mentre per il 45enne quella per possesso di strumenti atti a offendere. La giovane donna è stata segnalata per la stessa insolvenza fraudolenta.

Al momento, quattro dei sette commensali restano ancora irreperibili e le indagini proseguono per identificarli. La polizia sta vagliando le immagini delle telecamere e raccogliendo testimonianze per completare il quadro dell’episodio, che ha destato scalpore tra i ristoratori della città.