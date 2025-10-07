Sondaggi 2025, Meloni in vetta, Pd e M5s crescono, sorpasso di Forza Italia sulla Lega

Fratelli d’Italia resta primo partito con il 30%. Crescono anche Pd e M5S. Forza Italia supera la Lega. Sotto soglia Azione, Italia Viva e +Europa.

Fratelli d’Italia stabile in vetta

Secondo la Supermedia YouTrend/Agi, che raccoglie e pondera i principali istituti demoscopici (Demos, Ixè, Noto, Only Numbers, Swg e Tecnè), Fratelli d’Italia consolida la sua posizione di primo partito. La formazione guidata dalla premier Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% e tocca il 30%, rafforzando ulteriormente il suo primato.

Alle sue spalle cresce anche il Partito Democratico di Elly Schlein, che registra un +0,2% e raggiunge il 22%. Positivo anche l’andamento del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che sale al 13,2% (+0,2%).

Il sorpasso di Forza Italia sulla Lega

Nella corsa per la quarta posizione, si registra il sorpasso di Forza Italia, che con l’8,9% (+0,3) supera la Lega, ferma all’8,6% (+0,1). Cala invece Alleanza Verdi e Sinistra, che perde lo 0,4% e scende al 6,3%. Male anche Azione di Carlo Calenda, che arretra al 3,2% (-0,4%).

Sotto la soglia di sbarramento del 3% restano Italia Viva di Matteo Renzi (2,4%), +Europa (1,9%) e Noi Moderati (1%).

Coalizioni e scenari politici

La Supermedia fotografa anche gli equilibri tra coalizioni. Il centrodestra complessivamente è al 45,5%, il centrosinistra al 30,2%, mentre il Movimento 5 Stelle corre da solo al 13,2%. Il cosiddetto Terzo Polo (Azione e Italia Viva) si ferma al 5,6%.

Rispetto alle europee di giugno 2024, il centrodestra arretra leggermente (allora era al 46,4%), mentre il centrosinistra perde quasi due punti (dal 32,1% al 30,2%).

Se si confrontano i dati con le politiche del 25 settembre 2022, emerge che la coalizione guidata da Giorgia Meloni ha guadagnato quasi due punti percentuali rispetto al 43,8% di allora, mentre il centrosinistra risulta in crescita di quattro punti rispetto al 26,1%.