Addio al papà di Bianca Guaccero: “Il mio guerriero non ce l’ha fatta”

È morto a 81 anni Ettore, il padre di Bianca Guaccero. L’attrice di Bitonto lo aveva più volte definito la sua forza e il suo punto di riferimento.

Il legame indissolubile tra Bianca e suo padre

Un dolore profondo ha colpito Bianca Guaccero, attrice e showgirl originaria di Bitonto, che ha perso il suo amato papà Ettore, scomparso all’età di 81 anni.

Per lei non era solo un genitore, ma una figura centrale nella vita, “il suo guerriero”, come lo aveva spesso chiamato pubblicamente.

Il loro rapporto, tenero e viscerale, era stato raccontato dalla stessa Guaccero in diverse interviste e anche durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 che l’aveva vista trionfare nella scorsa stagione.

Proprio in una delle puntate, Bianca aveva voluto dedicare un’esibizione al padre, spiegando al pubblico quanto fosse stato difficile affrontare la sua malattia e le complicazioni successive a un’operazione d’urgenza.

“Una mattina sono partita da Milano per tornare a casa a Natale, come facevo ogni anno — aveva raccontato — ho chiamato mia madre più volte, ma non rispondeva. Poi ho scoperto che mio padre era finito in terapia intensiva. Nessuno sapeva se si sarebbe ripreso.”

Un ricordo ancora vivo nella memoria dell’attrice, che aveva confessato di aver vissuto quel momento come un incubo: “Ho pianto per 14 ore, tutto il viaggio. Non riuscivo a respirare. Ho pensato che non l’avrei più rivisto.”

Le parole d’amore e il dolore del distacco

Nel corso di quella stessa intervista, Bianca Guaccero aveva rivelato di aver trovato la forza di dirgli finalmente ciò che forse aveva sempre provato ma mai espresso apertamente: “Ho avuto il coraggio di dirgli ‘ti amo’. C’è sempre una sorta di pudore nel dire queste cose, ma in quel momento glielo ripetevo in continuazione.”

Quelle parole, cariche d’amore e di paura, avevano commosso il pubblico, mostrando una parte intima e sincera dell’artista.

Negli ultimi mesi, Bianca aveva mantenuto il massimo riserbo sulle condizioni del padre, limitandosi a condividere sui social alcuni messaggi di speranza e forza.

Oggi, la notizia della scomparsa di Ettore Guaccero ha colpito profondamente fan e colleghi, che hanno espresso vicinanza all’attrice con centinaia di messaggi affettuosi.

Per Bianca, che ha sempre raccontato le sue origini pugliesi con orgoglio, la perdita del padre segna una ferita difficile da colmare.

Dietro il sorriso e la forza che l’hanno resa una delle figure più amate del piccolo schermo, resta ora il dolore di una figlia che ha perso il suo punto fermo, il suo “guerriero”.