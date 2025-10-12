Vannacci replica a Giani: “Mi paragona a Pertini e Berlinguer? Ma uno vivo da contrappormi lo ha?”

Botta e risposta al vetriolo tra il generale Roberto Vannacci e il presidente della Toscana Eugenio Giani. Al centro dello scontro, il paragone con i simboli della sinistra.

La provocazione di Giani e la replica tagliente di Vannacci

Non si placa lo scontro politico attorno al generale Roberto Vannacci, che torna a far parlare di sé dopo la battuta del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Quest’ultimo, nel corso di un evento pubblico, ha lanciato una provocazione ai presenti: “Volete Pertini e Berlinguer o Vannacci?”. Una frase che ha immediatamente innescato la risposta del generale, noto per la sua prontezza verbale e i toni diretti.

“Ma uno vivo da contrapporre al sottoscritto lo hanno?”, ha replicato Vannacci sui social, ironizzando sul paragone con due figure storiche del passato. Il generale, oggi volto di riferimento di una parte del centrodestra e autore de Il mondo al contrario, ha usato il sarcasmo per ridimensionare le parole di Giani, sottolineando come la sinistra – a suo dire – non riesca a trovare figure contemporanee in grado di incarnare i valori che proclama.

Un botta e risposta politico dal sapore elettorale

La battuta di Giani è stata interpretata da molti come una frecciata in vista delle future sfide politiche, mentre la risposta di Vannacci ha immediatamente infiammato il dibattito sui social. Migliaia di commenti, tra sostenitori e detrattori, hanno rilanciato la polemica, facendo diventare l’ennesimo scontro tra il generale e il mondo progressista un caso mediatico nazionale.

Per Vannacci, da tempo al centro di controversie per le sue posizioni considerate fuori dagli schemi, la replica è stata anche un modo per riaffermare la propria presenza sulla scena pubblica. “Io sono qui, in carne e ossa, pronto al confronto. Gli altri sono ricordi del passato”, avrebbe aggiunto in un successivo commento.

Il generale sempre più protagonista del dibattito politico

Con questa nuova uscita, Roberto Vannacci conferma la sua capacità di catalizzare l’attenzione e di spaccare l’opinione pubblica. La sua figura continua a dividere: per alcuni è simbolo di libertà di pensiero e coraggio, per altri rappresenta un ritorno a linguaggi e toni che ricordano un’Italia che si credeva superata.

Intanto, il generale continua a essere una delle personalità più discusse del panorama politico italiano, e la sua frase — “Ma uno vivo da contrapporre al sottoscritto lo hanno?” — è già diventata virale, rimbalzando tra social, talk show e prime pagine.