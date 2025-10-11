Vannacci esplode sul caso Salis: “Lei la fa franca, la sua compagna di spedizione punitiva in carcere”

Le parole di Roberto Vannacci infiammano il dibattito dopo la condanna in Germania della compagna di spedizione punitiva di Ilaria Salis. Una vicenda che divide l’opinione pubblica.

Il commento che scuote la politica italiana

Roberto Vannacci non ha usato mezzi termini. Dopo la notizia della condanna definitiva a cinque anni di carcere inflitta in Germania alla compagna di spedizione punitiva di Ilaria Salis, il generale ha pubblicato dichiarazioni che hanno subito acceso il dibattito. “Mentre Ilaria Salis la fa franca, la sua compagniuccia di spedizione punitiva si prende una condanna definitiva a cinque anni di carcere in Germania”, ha scritto, lasciando intendere un chiaro parallelismo tra le due situazioni giudiziarie. Le sue parole sono diventate in poche ore virali sui social, generando centinaia di commenti e riaccendendo il confronto tra chi difende la militante italiana e chi invece sostiene che la giustizia tedesca abbia agito in modo più severo e coerente.

Roberto Vannacci, il verdetto dei giudici tedeschi

Secondo quanto riportato dai media tedeschi, il tribunale ha riconosciuto colpevole S., compagna di Ilaria Salis, per un violento attacco avvenuto nel febbraio 2023 a Budapest, durante la marcia di estrema destra conosciuta come “Giorno dell’onore”. L’accusa ha ricostruito un’azione premeditata: le vittime sarebbero state scelte per il loro abbigliamento e aggredite con manganelli telescopici, un martello e spray al peperoncino. In uno degli episodi, un uomo ha riportato gravi ferite alla testa; nel secondo, i colpi hanno provocato lividi e lacerazioni. Il tribunale ha definito il gesto “un attacco mirato contro neonazisti”, ma ha ritenuto in ogni caso “intollerabile il ricorso alla violenza organizzata”. La condanna è ora definitiva e non più impugnabile.

Reazioni e tensioni dopo la sentenza

La vicenda ha avuto ampio risalto anche in Italia, dove la posizione di Ilaria Salis continua a far discutere. Vannacci ha sottolineato quella che definisce una “disparità di trattamento” tra il caso tedesco e quello della militante italiana, accusata di fatti simili ma tuttora in attesa di definizione giudiziaria. Molti esponenti politici si sono divisi sulle sue parole: c’è chi parla di “strumentalizzazione” e chi invece le considera una “denuncia legittima”. Intanto, la condanna in Germania è stata confermata in tutti i gradi di giudizio, e per S. si apriranno presto le porte del carcere. Un esito che rimette al centro il tema delle responsabilità individuali e delle scelte di chi decide di affrontare l’estremismo con la stessa violenza che dice di combattere.