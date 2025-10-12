Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca infiammano Ballando: “Tra loro c’è intesa”, lanciata la bomba

Una performance ad alto tasso di sensualità conquista la giuria di Ballando con le Stelle. Poi arriva il gossip di Rossella Erra che sorprende tutti.

Performance travolgente e applausi per Barbara D’Urso

Serata esplosiva quella andata in onda su Rai 1 durante la nuova puntata di Ballando con le Stelle. Barbara D’Urso e il suo partner di ballo Pasquale La Rocca hanno lasciato senza fiato pubblico e giuria con un freestyle sensuale, intenso e tecnicamente impeccabile. L’ex volto di Mediaset, da poche settimane nel cast del programma di Milly Carlucci, ha conquistato ben 47 punti, ottenendo soltanto voti altissimi: 9 e 10.
La giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli si è espressa in maniera quasi unanime, lodando l’energia e la grinta mostrata dalla conduttrice. “Una performance eccezionale, eccellente, complimenti”, ha dichiarato Alberto Matano, riconoscendo la forte sintonia tra i due. Dal canto suo, D’Urso ha spiegato di essersi finalmente lasciata andare: “Ora mi sto davvero divertendo”.

Giuria entusiasta e battute taglienti

Durante le valutazioni, Ivan Zazzaroni ha definito Barbara D’Urso “strepitosa”, mentre Carolyn Smith ha aggiunto: “Finalmente ti sei spogliata. È la migliore performance che hai fatto, da qui devi solo salire”.
Anche Guillermo Mariotto si è complimentato per la spontaneità ritrovata: “Sei tornata a essere la Barbara D’Urso che conosciamo bene, mattacchiona e divertente”.
Più fredda, ma ironica, Selvaggia Lucarelli, che ha osservato: “I due hanno sempre ballato bene. È tutto lineare, molto bello, ma non succede niente”.
La risposta della conduttrice non si è fatta attendere: “E che deve succedere? Cado e mi spacco una coscia?”. Un botta e risposta che ha divertito il pubblico e alleggerito l’atmosfera. La stessa Lucarelli, subito dopo, ha aggiunto sorridendo: “Se esci di scena, però, non ci divertiamo più”.

Il gossip di Rossella Erra accende lo studio

Il momento più inatteso è arrivato quando Rossella Erra, opinionista del programma, ha sganciato una vera bomba di gossip in diretta. “C’è intesa e un’inaspettata complicità tra questi due. La fanno vedere qua in pista e non solo. C’è tanto da raccontare. Selvaggia, mettiti l’anima in pace, hai perso Pasquale La Rocca. È di Barbara D’Urso”, ha dichiarato tra gli applausi e le risate del pubblico.
I diretti interessati, visibilmente imbarazzati ma divertiti, non hanno commentato la battuta, limitandosi a sorridere. Il pubblico, però, ha colto ogni sfumatura dello sguardo complice tra la conduttrice e il ballerino.
La loro intesa, evidente già dalle prime puntate, è diventata ormai uno degli elementi più discussi del programma. Sul web, i fan di D’Urso e La Rocca si sono scatenati con commenti e ipotesi su un possibile flirt, mentre altri esaltano semplicemente la loro straordinaria chimica artistica.
A fine serata, la giuria ha ufficializzato i voti: Zazzaroni 10, Canino 9, Smith 9, Lucarelli 9, Mariotto 10. Un risultato che conferma la coppia come una delle favorite di questa edizione di Ballando con le Stelle.

