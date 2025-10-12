Ballando, scintille in diretta: Marcella Bella risponde a tono a Selvaggia Lucarelli: “Io avvinazzata? A me, invece, sembra che …”

Serata ricca di emozioni e battute pungenti: tra il messaggio d’amore di Giovanni Pernice a Bianca Guaccero e il botta e risposta tra Marcella Bella e Selvaggia Lucarelli.

Giovanni Pernice emoziona il pubblico con il suo messaggio per Bianca Guaccero

È stata una puntata intensa quella di sabato 11 ottobre di Ballando con le Stelle, lo storico dance show condotto da Milly Carlucci. Tra valzer romantici e merengue esplosivi, non sono mancati momenti di forte emozione ma anche battute taglienti tra concorrenti e giurati.

Ad aprire la serata è stata la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, protagonisti di un valzer elegante e carico di sensibilità. La conduttrice di “Da Noi… a Ruota Libera” ha mostrato un lato più dolce e sicuro di sé, riuscendo a incantare la giuria e il pubblico dell’auditorium del Foro Italico.

“I professionisti ci mettono anni per arrivare a questi livelli, non ho mai visto un valzer lento così su questa pista”, ha dichiarato Carolyn Smith, entusiasta dell’esibizione. Anche Ivan Zazzaroni si è unito ai complimenti: “Hai volato, bravissima!”.

Fabio Canino, rivolgendosi a Giovanni Pernice, ha sottolineato: “Quest’anno sei particolarmente ispirato, sei il più bravo”.

Più critica, ma sempre arguta, Selvaggia Lucarelli ha invece evidenziato: “È tutto bello, ma non capisco a che punto del percorso siamo. Francesca, io ti vorrei vedere sbocciare. Falla sbocciare, Giovanni”.

Il momento più toccante è arrivato subito dopo: Giovanni Pernice ha dedicato un messaggio d’amore a Bianca Guaccero, sua compagna di vita, che ha da poco perso il padre. “Voglio mandare un saluto a casa, a Bianca che ci sta guardando, amore ti amo!”, ha detto con la voce rotta dall’emozione. A quel punto, Milly Carlucci ha aggiunto: “Per lei è un momento difficile, la abbracciamo tutti”.

Marcella Bella infiamma lo studio con il suo merengue e replica a Lucarelli

Dopo il momento romantico, è toccato a Marcella Bella e al suo partner Chiquito scatenarsi in un travolgente merengue che ha fatto ballare l’intero pubblico. L’energia della cantante è stata contagiosa, ma non sono mancate le osservazioni critiche della giuria.

“Devo essere dura, il mio è un commento tecnico”, ha precisato Carolyn Smith, mentre Selvaggia Lucarelli ha colto l’occasione per ironizzare: “Io devo stare attenta a quello che dico, che poi vai in giro a parlare male di me. Ma io da te accetto tutto”. Poi la battuta pungente: “Sembravi una mamma che va a una festa con il figlio, si ubriaca e balla, mentre lui dice: ‘Mamma andiamo!’ e tu rispondi ‘No!’”.

Pronta la replica di Marcella Bella, che ha risposto con ironia: “Eh, ma l’ho fatto apposta, per far dire qualcosa a te!”. Il botta e risposta ha scatenato le risate in studio, ma Lucarelli ha rincarato la dose: “Troviamo una direzione, perché così sembri un’avvinazzata a una festa… sembrava!”.

A quel punto, anche Guillermo Mariotto ha espresso qualche perplessità, ma la cantante non si è lasciata intimidire e ha chiuso il confronto con una battuta al vetriolo: “Voi dite che sono un’avvinazzata, ma qui il fiasco sta da un’altra parte!”.