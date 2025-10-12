Selvaggia Lucarelli ironizza su Pucci e scoppia la lite social, volano stracci

Il comico milanese non gradisce una battuta della giornalista durante il roast e replica sui social, ma lei risponde con ironia pungente.

La battuta di Selvaggia Lucarelli che scatena la polemica

Nuova scintilla nel mondo dello spettacolo tra Andrea Pucci e Selvaggia Lucarelli. Tutto nasce durante la puntata di Roast in Peace, lo show comico in cui vari artisti si prendono in giro a vicenda, trasformando le offese in ironia. Nel suo intervento, la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle ha lanciato una battuta al vetriolo che non è passata inosservata: “Penserai di sedere in paradiso con i comici e ti ritroverai in un angolo con Andrea Pucci”.

Una frecciata che ha divertito il pubblico ma che non ha affatto fatto ridere il comico milanese. L’ex volto di Colorado ha deciso di replicare a modo suo, pubblicando una storia su Instagram con la foto di Lucarelli accompagnata da una frase ironica: “Mi manchi, spero di incontrarti un giorno”. Un messaggio ambiguo, interpretato da molti come una risposta sarcastica ma anche come una provocazione.

La replica tagliente di Selvaggia Lucarelli

Non si è fatta attendere la reazione di Selvaggia Lucarelli, che ha condiviso la stessa foto pubblicata da Pucci, rispondendo con una lunga storia ricca di sarcasmo. “Caro Pucci, a Roast in Peace ho fatto una battuta su di te, come su tante altre persone, e tanti comici hanno fatto battute su di me. Tutti ci siamo divertiti perché conosciamo le regole del gioco. L’unico che deve rispondere con la foto infelice da bulletto maschio in prima media e la velata minaccia sei tu”, ha scritto la giornalista.

Poi ha affondato il colpo: “Stai alla comicità almeno quanto all’Ambrogino d’Oro”, facendo riferimento al riconoscimento civico milanese che il comico non ha mai ricevuto.

Ma non è finita qui. In un’altra storia, Lucarelli ha accusato Pucci di essere un bugiardo, ricordando che i due si erano già incontrati: “Mi hai incontrato più volte, visto che avevamo le mamme nella stessa RSA. Abbiamo parlato più volte, in un clima sereno, e di tua mamma, che proteggeva la mia con affetto. Ho un bellissimo ricordo”. Un commento che ha spiazzato molti utenti, riportando la discussione su un piano più umano e personale.

Le origini del botta e risposta

Il tutto ha avuto origine nel contesto ironico del Roast in Peace, dove Selvaggia Lucarelli aveva risposto con sarcasmo agli attacchi di vari comici, tra cui Beatrice Arnera. “Devo dire che mi hai sgamata. Sono miseramente finita al tavolo degli opinionisti. Pensa quando morirai tu, ti convincerai di sedere in paradiso con i comici che fanno ridere e ti ritroverai su uno sgabello accanto ad Andrea Pucci”, aveva detto la giornalista tra le risate del pubblico.

Il roast, basato sull’ironia e sul gioco della provocazione, sembra però aver toccato nel vivo il comico milanese, che non ha preso la battuta con la stessa leggerezza.

Il caso social tra Pucci e Lucarelli ha immediatamente diviso il web: da una parte chi accusa la giornalista di essere troppo pungente, dall’altra chi difende il suo diritto di satira. Intanto, i due protagonisti non hanno ulteriormente commentato la vicenda, ma la tensione resta palpabile.