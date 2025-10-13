Scontro Meloni-Schlein: “Più fondamentalista di Hamas”, la premier infiamma il dibattito, la replica “Toni mai sentiti in democrazia”

La segretaria del Pd, Elly Schlein, attacca la premier dopo la frase su Hamas: “Non si danno dei terroristi all’opposizione”. Fratelli d’Italia risponde: “Lezioni di moderazione non da chi ci chiama genocidi”.

Schlein contro Meloni: “Parole inaccettabili in una democrazia”

Si infiamma lo scontro politico tra Elly Schlein e Giorgia Meloni dopo le dichiarazioni della premier durante un comizio a Firenze, dove aveva definito “più fondamentalista di Hamas” l’opposizione. Una frase che ha provocato la dura reazione della segretaria del Pd, che ha invitato il governo a “abbassare i toni” del dibattito pubblico.

“Vorrei fare un invito alla presidente del Consiglio e al governo ad abbassare i toni perché abbiamo sentito anche ieri delle parole che in una democrazia non si sono mai sentite”, ha dichiarato Schlein nelle scorse ore. “Non si è mai sentito in una democrazia che la presidente del Consiglio desse dei terroristi alle opposizioni. Invito tutti ad affrontare con spirito costruttivo la discussione sulla manovra”.

Le parole della leader dem arrivano in un momento già teso, con il confronto politico dominato dal tema della legge di bilancio e dalle critiche delle opposizioni sulla gestione dei fondi pubblici. Ma la polemica ha rapidamente travalicato il merito delle misure economiche, trasformandosi in un vero e proprio duello politico.

La replica di Fratelli d’Italia: “Lezioni di moderazione non da chi ci accusa di genocidio”

Non si è fatta attendere la risposta del centrodestra. A replicare è stato Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, che ha ribaltato l’accusa sulla segretaria del Pd.

“Invitare Meloni ad abbassare i toni dopo che nelle manifestazioni da loro benedette si è visto di tutto e di più è alquanto curioso”, ha dichiarato Rosso. “A Schlein rispondo che non si è mai visto un’opposizione accusare un premier di essere una genocida”.

Parole che riaccendono il dibattito sul linguaggio politico e sui limiti del confronto istituzionale. Da entrambe le parti si invoca la necessità di moderazione, ma il clima resta acceso, con accuse reciproche di violenza verbale e strumentalizzazione.

Tensione crescente tra governo e opposizione

Lo scontro tra Meloni e Schlein si inserisce in un contesto politico segnato da una crescente polarizzazione. Le dichiarazioni della premier su Hamas e la risposta della segretaria dem alimentano un clima di contrapposizione sempre più frontale, che rischia di pesare anche sui lavori parlamentari relativi alla manovra economica.

Entrambe le leader, al momento, non sembrano intenzionate a fare passi indietro. Se da un lato Schlein denuncia “un linguaggio incompatibile con la democrazia”, dall’altro Meloni e i suoi alleati difendono la legittimità della critica politica, accusando la sinistra di ipocrisia. La tensione tra governo e opposizione, insomma, è tutt’altro che destinata a placarsi.