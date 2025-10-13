Paola Caruso, il dramma privato: “Mio figlio non tornerà più come prima, e mia madre non si muove quasi più”

La showgirl si confida a Verissimo: il piccolo Michele cammina dopo l’operazione, ma il danno al nervo sciatico è permanente. Intanto peggiorano le condizioni della madre Wanda.

“Michele non tornerà più come prima, ma almeno cammina”

Ospite a Verissimo, Paola Caruso si è lasciata andare a una delle interviste più toccanti della sua vita. L’ex “bonas” di Avanti un altro ha raccontato con la voce rotta dall’emozione le difficoltà che sta affrontando, tra la malattia della madre adottiva Wanda e i problemi di salute del figlio Michele, di appena sei anni.

Il piccolo, come spiegato dalla showgirl, ha riportato un grave danno al nervo sciatico durante una vacanza in Egitto, che ne ha compromesso per sempre la mobilità. “Il danno al nervo sciatico di mio figlio è definitivo, non tornerà più come prima”, ha raccontato Paola Caruso. “Dopo l’intervento riesce a camminare senza tutore e questo per me è già una vittoria. Volevo che potesse iniziare la scuola elementare senza sentirsi diverso dagli altri bambini”.

Un percorso lungo e doloroso, che ha spinto la showgirl a portare il figlio negli Stati Uniti, dove è stato sottoposto a un’operazione complessa e rischiosa. “È stato un incubo, ma oggi posso dire che mio figlio è un piccolo guerriero. Ha affrontato tutto con un coraggio incredibile”, ha aggiunto con gli occhi lucidi.

La lotta di Wanda contro l’Alzheimer: “Non deglutiva più, non potevo lasciarla morire”

Durante la stessa intervista, Paola Caruso ha parlato anche del drammatico peggioramento delle condizioni di salute della madre adottiva Wanda, da anni malata di Alzheimer. “Da un mese e mezzo è ricoverata in ospedale – ha raccontato –. Quando entro nella sua stanza mi cerca con gli occhi, ma ormai non si muove quasi più”.

L’attrice ha spiegato di aver dovuto prendere una decisione difficile ma necessaria: “Non deglutiva più e non potevo vederla morire di fame. Così ho autorizzato i medici a procedere con un intervento per l’inserimento di un sostegno per l’alimentazione”. Una scelta dettata dall’amore e dalla volontà di garantire dignità a chi le ha dato tutto.

Parlando di lei, Paola ha ammesso di sentirsi devastata ma anche grata: “Mi ha cresciuta con amore infinito. Nonostante la malattia l’abbia cambiata, ogni volta che mi vede i suoi occhi brillano ancora”.

Una donna tra dolore e forza

La showgirl ha voluto lanciare anche un messaggio di speranza a tutte le madri che vivono momenti di difficoltà simili: “Non bisogna mai smettere di lottare. Ho attraversato il dolore più grande che una madre possa immaginare, ma ogni sorriso di mio figlio mi dà la forza di andare avanti”.

In studio, Silvia Toffanin ha sottolineato la straordinaria resilienza di Paola, che nonostante tutto continua a mostrarsi positiva e determinata: “La vita mi ha messo davanti prove difficilissime, ma il mio compito è restare accanto a chi amo. Michele e mamma sono tutta la mia vita”, ha concluso.