Napoli, 30enne aggredita da un nordafricano senza fissa dimora e lasciata a terra senza sensi, salvata da una turista francese

Una donna di 30 anni è stata aggredita e violentata da un senzatetto a Porta Capuana. A salvarla, una turista francese che ha dato l’allarme.

L’aggressione all’alba a Porta Capuana

Un’alba di terrore nel centro storico di Napoli, dove una giovane donna di 30 anni è stata seguita, aggredita e poi violentata in strada da un uomo senza fissa dimora. Il dramma si è consumato intorno alle cinque del mattino di sabato 11 ottobre, in una delle zone più frequentate e trafficate della città, nei pressi di Porta Capuana. Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe tentato invano di fuggire all’aggressione, ma l’uomo, un 37enne nordafricano, l’avrebbe raggiunta e trascinata a terra, costringendola a subire violenza.

La scena, avvenuta nel silenzio surreale dell’alba, è stata notata da una turista francese che stava passando in zona. La donna, intuendo la gravità di ciò che stava accadendo, ha subito chiesto aiuto, cercando disperatamente qualcuno in grado di intervenire.

Il soccorso e l’arresto del presunto aggressore

Quando la turista è riuscita a tornare sul luogo dell’aggressione insieme a una guardia giurata trovata poco distante, in piazza Enrico De Nicola, la giovane vittima era riversa a terra, priva di sensi. La scena ha lasciato i soccorritori senza parole. La 30enne è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove i sanitari le hanno prestato le prime cure e avviato i necessari accertamenti medici.

Le forze dell’ordine, nel frattempo, si sono messe sulle tracce del presunto aggressore. L’uomo, un 37enne di origine nordafricana, è risultato essere senza fissa dimora e privo di regolare permesso di soggiorno. È stato rintracciato poco dopo nei dintorni del luogo della violenza e arrestato. Ora dovrà rispondere dell’accusa di violenza sessuale aggravata.

Indagini e testimonianze decisive

Gli investigatori stanno ricostruendo ogni fase della drammatica aggressione, anche grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Particolare attenzione è rivolta al racconto della turista francese, la cui prontezza è risultata decisiva per salvare la vittima e permettere l’arresto dell’uomo. “Ho visto una scena che non dimenticherò mai – avrebbe raccontato la donna – ho capito che quella ragazza aveva bisogno di aiuto immediato”.

La polizia sta ora verificando se l’uomo possa essere responsabile di altri episodi simili, avvenuti di recente nella stessa area di Napoli, dove la presenza di senzatetto e situazioni di degrado destano da tempo forte preoccupazione tra i residenti e i commercianti. Le condizioni della 30enne, secondo fonti sanitarie, sono in via di miglioramento, anche se lo shock per quanto accaduto resterà indelebile.