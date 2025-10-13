Marcella Bella parole al vetriolo contro Barbara d’Urso: “È una traumatizzata e scioccata”

A Ballando Con le Stelle scoppia la prima polemica tra vip: Marcella Bella punge Barbara d’Urso e scatena la reazione di Serena Bortone.

Scontro dietro le quinte di Ballando Con le Stelle

Neanche il tempo di iniziare e la nuova edizione di Ballando Con le Stelle fa già parlare di sé. La protagonista della prima polemica è la cantante Marcella Bella, che, dopo le critiche ricevute dai giurati Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Fabio Canino, ha deciso di prendersi una piccola rivincita. L’artista, visibilmente infastidita dai giudizi della giuria, ha espresso tutto il suo disappunto nel backstage del programma, lanciando una frecciatina velenosa alla collega Barbara d’Urso, anche lei tra le concorrenti di quest’anno.

“Mi auguro solo che i giurati si spostino verso la signora d’Urso – ha detto Marcella Bella – che lei è sempre così, tutta ferma. E smuovetela un po’! Cavolo, è napoletana questa qui. Ditegli qualcosa che la fa muovere. Sempre con me ce l’hanno?! Lei è sempre tutta composta, zitta, ferma, non fa niente. Certe volte mi viene voglia di pungerla, di darle un pizzicotto e dirle ‘ma sei viva, Barbara?’. È sempre così scioccata, probabilmente traumatizzata da tutto quello che le è successo.”

Le parole della cantante, trasmesse in esclusiva durante una puntata di “Bar Centrale” condotta da Elisa Isoardi, hanno fatto subito il giro dei social e acceso il dibattito tra i fan.

Il commento di Elisa Isoardi e la reazione in studio

Dopo aver mandato in onda il filmato, Elisa Isoardi ha voluto commentare con i suoi ospiti quanto accaduto dietro le quinte del programma di Rai 1. “Urca, si può dire urca? Non male – ha ironizzato la conduttrice – secondo voi è vero che la d’Urso è troppo bloccata e non si infiamma?”. Una domanda che ha scatenato subito reazioni contrastanti in studio.

La più decisa è stata Serena Bortone, che ha preso le difese della d’Urso e ha espresso la sua opinione senza giri di parole: “Io dico che sono per entrambe. Però non è bello guardare quello che fanno le altre colleghe, perché bisogna sempre essere sorelle tra di noi. Anche perché guardare e parlare così delle altre è sempre un segno di debolezza, oltre che di poca solidarietà. Quindi dopo aver visto la clip ripeto che dobbiamo essere sorelle, tutte! Mai guardare a casa delle altre.”

Una presa di posizione chiara e diretta, che ha voluto riportare il confronto su un piano di rispetto e solidarietà femminile, ricordando che la rivalità tra donne spesso alimenta solo inutili polemiche televisive.

Marcella Bella tra giuria e tensioni televisive

Dietro le telecamere, però, l’atmosfera a Ballando Con le Stelle resta tesa. Marcella Bella, già protagonista di battibecchi accesi con i giurati, non ha mai nascosto di sentirsi “il bersaglio preferito” del trio composto da Lucarelli, Mariotto e Canino. Proprio quest’ultimo, dopo averla criticata duramente durante la prima puntata, avrebbe cercato di rimediare con delle scuse pubbliche. Ma la cantante di “Pelle di diamante” sembra non averle ancora del tutto digerite.

Dietro la leggerezza delle sue battute, il tono di Marcella Bella tradisce un certo fastidio, forse dovuto al fatto di sentirsi giudicata più per la personalità che per la performance. Le sue parole su Barbara d’Urso – ironiche ma pungenti – hanno inevitabilmente acceso la miccia di un confronto che, con ogni probabilità, continuerà anche nelle prossime puntate del programma di Milly Carlucci.