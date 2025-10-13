Nascita di Priscilla, bufera su Giulia De Lellis per il post su Tony Effe

L’influencer ringrazia il compagno per il sostegno durante il parto e scatena la polemica sui social tra accuse e difese.

La nascita di Priscilla e la dedica dell’influencer

Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, la notizia è finalmente arrivata: Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori. La loro primogenita, Priscilla, è venuta al mondo lo scorso 8 ottobre, come annunciato dalla stessa influencer su Instagram, dove è seguita da oltre 5,6 milioni di follower. Un momento di gioia che la coppia ha voluto condividere con i fan, pubblicando le prime foto e una dolce dedica.

“La nostra bambina è stato un miracolo venuto al mondo nel migliore dei modi grazie ad ognuno di loro. Grazie all’amore della mia vita che non mi ha lasciata nemmeno un secondo”, ha scritto Giulia De Lellis, rivolgendosi al compagno Tony Effe, leader della Dark Polo Gang. Una frase tenera, semplice, ma che ha diviso il web.

Nel giro di poche ore, i commenti sotto il post – ripreso anche da alcune pagine di gossip come Webboh.it – si sono moltiplicati, trasformando un gesto d’affetto in un caso mediatico.

La polemica sui social tra accuse e difese

Molti utenti hanno criticato le parole dell’influencer, giudicandole “fuori luogo” o “scontate”. “Dovrebbe essere la base”, ha scritto una ragazza, riferendosi al fatto che un padre dovrebbe essere presente durante il parto senza bisogno di essere ringraziato pubblicamente. “Cioè lei sta ringraziando lui perché le è stato vicino dopo il parto? Ma siamo seri?”, ha commentato un’altra. E ancora: “Questo è il minimo sindacale”, “Ringrazia il padre per cosa, per aver fatto il suo dovere?”.

Accanto a chi ha criticato Giulia De Lellis, non sono però mancati messaggi di solidarietà e comprensione. Diversi follower hanno difeso la scelta della 28enne, invitando a non travisare le sue parole. “Si tratta di gratitudine – ha scritto un’utente – quella bellissima sensazione di essere felici e fortunati per qualcosa che si ha o che fa parte della nostra vita. Basta farne un caso da femminista per un semplice grazie”.

Un’altra ha aggiunto: “Certo che è la base, ma cosa significa quindi? Che lei non può ringraziare il compagno per il profondo supporto che ha sentito da parte sua?”. In molti, insomma, hanno interpretato la dedica non come un gesto di sottomissione o ingenuità, ma come una sincera manifestazione di amore e riconoscenza.

Silenzio social e nuove priorità per la coppia

Per ora Giulia De Lellis non ha replicato alle polemiche, probabilmente concentrata sulla nuova vita da mamma e sul tempo da dedicare alla piccola Priscilla. Anche Tony Effe, solitamente più riservato rispetto alla compagna, ha pubblicato solo una foto che ritrae la neonata e la mano di Giulia, accompagnata da un cuore.

Tra chi la accusa di ingenuità e chi la difende per la sua spontaneità, l’ex volto di Uomini e Donne sembra non curarsi delle critiche, preferendo restare lontana dalle polemiche digitali. Dopo tutto, per Giulia De Lellis e Tony Effe, questo è un momento di felicità autentica, che nessuna tempesta social può davvero rovinare.