Terribile incidente sul Canale di Pirro a Putignano: tre feriti, uno è gravissimo

Scontro frontale tra due auto sulla strada in direzione Fasano. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri. Tutti i feriti trasportati all’ospedale di Monopoli.

Lo schianto sulla strada tra Putignano e Fasano

Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio di oggi sul Canale di Pirro, nel territorio di Putignano, in direzione Fasano. Due auto si sono scontrate violentemente per cause ancora in corso di accertamento. Il bilancio è pesante: tre persone ferite, di cui una in condizioni gravissime. L’impatto, avvenuto su un tratto di strada molto trafficato e spesso teatro di sinistri, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Putignano e i carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e a coordinare le operazioni di soccorso. Le persone coinvolte sono state estratte dai veicoli gravemente danneggiati e trasportate d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Monopoli.

Un ferito in condizioni disperate

Tra i tre feriti, uno versa in condizioni critiche e lotta tra la vita e la morte. I medici del San Giacomo di Monopoli stanno facendo tutto il possibile per stabilizzarne le condizioni, ma la prognosi resta riservata. Gli altri due coinvolti nell’incidente hanno riportato traumi e contusioni, ma non sarebbero in pericolo di vita.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere contorte delle vetture, rimaste distrutte nell’impatto. La violenza dello scontro ha reso necessario anche l’intervento di un’ambulanza medicalizzata e il supporto delle pattuglie dell’Arma dei carabinieri, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.