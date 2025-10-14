GF, Rasha gela Simona Ventura all’annuncio della pace: “Non posso gioire per la pace, li avete ammazzati tutti”

Durante la diretta del Grande Fratello, la concorrente di origini palestinesi ha mostrato un’emozione trattenuta all’annuncio di pace raccontato da Simona Ventura.

L’annuncio di pace e la reazione inattesa in Casa

L’annuncio della pace a Gaza è arrivato persino nella Casa del Grande Fratello, dove Simona Ventura ha comunicato ai concorrenti gli ultimi sviluppi legati alla tregua, alla liberazione degli ostaggi e alla restituzione dei detenuti. Un momento carico di emozione, accolto con applausi e commozione dagli inquilini, ma che ha lasciato emergere anche sentimenti più complessi. Tra questi, quello di Rasha, la concorrente di origini palestinesi, che pur avendo gli occhi lucidi, non ha nascosto un’espressione di dubbio.

Con voce ferma ma visibilmente scossa, la ragazza ha detto: «Abbiamo atteso tutti la pace, ma la cosa che fa più male è la distruzione che c’è stata. Le persone sono finite». Parole che hanno toccato la conduttrice Ventura, la quale ha provato a incoraggiarla: «Questo è un giorno straordinario per noi, per chi come noi voleva la pace. Da oggi possiamo avere un po’ di speranza e unione».

“Che pace? Gli avete tolto la terra e li avete ammazzati tutti”

Solo dopo la diretta, parlando con alcuni coinquilini, Rasha ha spiegato meglio la sua reazione perplessa. «Quando mi ha detto la pace… io volevo dire ma che pace, che pace, gli avete tolto la terra e li avete ammazzati tutti. Voglio vede’ a Gaza, quelli di Gaza che fanno».

La concorrente ha poi confessato di aver fatto fatica a mostrarsi entusiasta: «Fare l’emozionata felice era proprio falso». Le sue parole, pronunciate in tono pacato ma deciso, hanno acceso un dibattito nella Casa, tra chi comprendeva la sua posizione e chi invece vedeva nell’annuncio un motivo di speranza.

La giovane ha spiegato che la difficoltà nel gioire nasce da una ferita profonda, quella del popolo palestinese, che vive da decenni una condizione di dolore e perdita. Un dolore che Rasha sente suo, nonostante oggi viva in Italia e abbia costruito qui la sua vita.

Rasha, il legame con le origini palestinesi

Nei giorni scorsi, Rasha aveva raccontato la sua storia personale agli altri concorrenti del GF, spiegando di essere «palestinese di origine» e di sentirsi una «figlia del mondo». «Io sono apolide – aveva detto – Vivo in Italia, ma non ho Stato perché sono nata lì. Mi sento italiana, ma anche tanto araba».

Durante una conversazione con Omer, altro concorrente che ha vissuto sulla propria pelle la guerra in Siria, la ragazza aveva espresso un pensiero toccante: «Mi sento privilegiata, sono cresciuta nel benessere, ma potevo essere lì. Omer ha vissuto quello che vive ora il mio Paese. Lo capisco perché conosco la storia. Lo vivo come senso di colpa, fa male. Ti ammazzano queste cose, non è umano tutto questo. Vedi un bimbo piangere perché ha fame».

La sua reazione all’annuncio di pace, dunque, è stata il riflesso di un’emozione autentica, segnata da consapevolezza e dolore. Più che un rifiuto della pace, il suo sguardo incredulo ha rappresentato la fatica di credere in una riconciliazione dopo tanta sofferenza.

Il messaggio oltre lo schermo

Il momento, trasmesso in diretta, ha avuto grande eco sui social, dove molti telespettatori hanno compreso la posizione di Rasha. In tanti hanno sottolineato come le sue parole abbiano portato nella Casa una voce diversa, quella di chi vive il conflitto non come notizia, ma come parte della propria identità.

Nel silenzio che ha seguito la sua riflessione, la giovane ha ricordato che dietro ogni annuncio di pace ci sono vite spezzate, famiglie distrutte e un dolore che non si cancella in un giorno.