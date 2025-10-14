Antonella Clerici furiosa, la frecciata al vetriolo alla Rai fa calare il gelo in studio

Durante “È sempre mezzogiorno”, la conduttrice ha criticato la mancata promozione della nuova edizione di The Voice Senior, lanciando un messaggio diretto ai vertici Rai.

Il malumore in diretta: “Inizio a fare pubblicità da sola”

Con il suo sorriso inconfondibile ma un tono tutt’altro che leggero, Antonella Clerici ha deciso di togliersi un sassolino dalla scarpa durante la puntata di “È sempre mezzogiorno” andata in onda lunedì 13 ottobre su Rai 1. Nel corso del programma, la conduttrice ha parlato di The Voice Senior, il talent show che tornerà in onda dal 14 novembre, e ha approfittato dell’occasione per lanciare una stoccata pungente alla rete.

Dopo aver ricordato al pubblico le caratteristiche del format, ha sottolineato con orgoglio il valore del programma: «Il bello di The Voice Senior non è solo il racconto delle storie, ma anche la scelta delle canzoni, che non sono mai banali. Io spesso risento brani che magari avevo dimenticato e mi emoziono. Secondo me questo è il bello di questa trasmissione e, se mi posso permettere, The Voice è un grande programma».

Poi, con un sospiro e un sorriso appena accennato, è arrivata la frase che non ha lasciato spazio a dubbi: «The Voice Senior ritorna dal 14 novembre, io intanto inizio a dirlo… Sto aspettando i promo che vadano in onda. Intanto faccio pubblicità da sola, va bene? Perché non ne vedo». Una battuta dal tono ironico ma carica di disappunto, rivolta chiaramente ai vertici Rai e al reparto comunicazione.

La delusione per la mancata promozione dello show

Dietro l’ironia, si percepisce la frustrazione della conduttrice, che da anni è uno dei volti di punta della tv pubblica. A meno di un mese dal ritorno del programma, infatti, la totale assenza di promo dedicati su Rai 1 ha sorpreso anche i telespettatori più attenti. In passato, lo show era sempre stato accompagnato da una forte campagna di lancio, ma questa volta, almeno per ora, la promozione sembra essere rimasta al palo.

La scelta di Antonella Clerici di rompere il silenzio in diretta è apparsa come un gesto spontaneo ma ben mirato: una critica indiretta all’azienda, accusata di trascurare uno dei programmi più amati del prime time. Nonostante il tono scherzoso, le sue parole rivelano una punta di amarezza, come se la conduttrice si sentisse lasciata sola a difendere un progetto in cui crede profondamente.

Un messaggio chiaro alla Rai e ai fan

La reazione del pubblico non si è fatta attendere. Sui social, i fan di Antonella Clerici hanno espresso solidarietà, sottolineando come “The Voice Senior” meriti più attenzione e rispetto. Molti utenti hanno apprezzato la sincerità della conduttrice, sempre capace di dire ciò che pensa senza filtri.

La stessa Clerici, d’altronde, non ha mai nascosto il suo carattere schietto e la sua abitudine a parlare apertamente anche dei rapporti interni all’azienda. In passato, aveva già espresso perplessità su alcune scelte della rete, ma raramente lo aveva fatto in diretta. Questa volta, però, la misura sembra colma.

Il suo intervento, apparentemente leggero, è invece una frecciata precisa: la conduttrice chiede più rispetto per il lavoro di squadra, per gli autori, i concorrenti e il pubblico che da anni premia The Voice Senior con ascolti solidi e costanti.

L’attesa per il ritorno di The Voice Senior

Nonostante il malumore, cresce l’attesa per la nuova stagione del talent show, che tornerà con il consueto mix di emozione e musica. Al fianco di Antonella Clerici ritroveremo i giudici Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e Arisa, pronti ad ascoltare le nuove voci “over” che hanno deciso di rimettersi in gioco.

La speranza, ora, è che le parole della conduttrice abbiano smosso qualcosa a Viale Mazzini. E che, dopo la frecciata in diretta, la Rai si decida finalmente a promuovere come si deve uno dei suoi format più popolari.