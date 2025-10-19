Bari, tragedia in via Gentile: muore un motociclista di 22 anni dopo lo scontro con un’auto

Non ce l’ha fatta il giovane centauro rimasto coinvolto nell’incidente di ieri sera in via Gentile, nel quartiere Japigia di Bari. Aveva solo 22 anni.

Il drammatico impatto a Japigia

Si è trasformato in tragedia l’incidente avvenuto nella serata di ieri in via Gentile, nel quartiere Japigia di Bari. Il giovane motociclista, di appena 22 anni, è morto a seguito delle gravi ferite riportate dopo il violento impatto con un’auto. L’incidente si è verificato intorno alle 19, sotto gli occhi attoniti di diversi passanti.

Secondo le prime ricostruzioni, la moto su cui viaggiava il ragazzo si sarebbe scontrata con una vettura che procedeva nella direzione opposta. L’urto è stato violentissimo e il giovane è finito rovinosamente sull’asfalto, riportando traumi gravissimi.

Inutili i soccorsi: il giovane è deceduto poco dopo

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118, che hanno tentato di rianimare il ragazzo, ma le sue condizioni erano già disperate. Dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale, il 22enne è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni riportate.

Gli agenti della Polizia Locale di Bari hanno eseguito i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare le eventuali responsabilità. Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico per consentire i soccorsi e i controlli tecnici.