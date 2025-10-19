Bari, violento incidente in via Gentile: grave un motociclista dopo lo scontro con un’auto

Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio in via Gentile, nel quartiere Japigia di Bari.

Lo scontro tra moto e auto nel quartiere Japigia

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Bari, nel quartiere Japigia, dove intorno alle 19 si è verificato un violento impatto tra una moto e un’auto in via Gentile. Secondo le prime ricostruzioni, i due mezzi si sarebbero scontrati per cause ancora in corso di accertamento, provocando il grave ferimento del motociclista.

L’urto, avvenuto in una delle arterie più trafficate della zona, è stato così forte da attirare l’attenzione dei residenti e di diversi automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

I soccorsi e i rilievi della Polizia Locale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti in pochi minuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al centauro, le cui condizioni sono apparse subito molto gravi. Dopo le manovre di stabilizzazione, il motociclista è stato trasportato d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie.

La Polizia Locale di Bari ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità. Gli agenti hanno anche provveduto a gestire il traffico, rimasto rallentato a lungo a causa dell’incidente.