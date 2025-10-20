Clizia Incorvaia commuove Silvia Toffanin: “Tu lo sai, hai vissuto la stessa sfida”

A Verissimo, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro parlano del dolore per la perdita di Eleonora Giorgi. La Toffanin si emoziona in diretta.

Paolo Ciavarro ricorda la madre Eleonora Giorgi

Momento di grande commozione a Verissimo, dove Silvia Toffanin ha ospitato Paolo Ciavarro, la moglie Clizia Incorvaia e il loro figlio Gabriele. L’ex gieffino ha ripercorso con voce rotta il dolore per la scomparsa della madre, Eleonora Giorgi, morta lo scorso 3 marzo dopo una lunga malattia.

“Lentamente ma va sempre meglio, è stato un anno difficile lo sappiamo. Sono riuscito a concentrarmi sul lavoro e sulla famiglia” ha raccontato Paolo. Poi, parlando del compleanno imminente della madre, ha aggiunto: “Tra poco sarà il suo compleanno e sarà sicuramente diverso. Ogni volta che la ricordo è una cosa bella. Ora la sofferenza sta cominciando a trasformarsi, ed è una cosa positiva. Poi, certo, il vuoto che ha lasciato non verrà mai colmato.”

La conduttrice, visibilmente toccata, ha ricordato il legame tra madre e figlio: “So che la chiamavi tutte le sere.” E Paolo ha confermato con sincerità: “Sì, la chiamavo ogni sera ed effettivamente in questi mesi è stato un problema. Mia moglie va a dormire presto con il bambino e io mi ritrovo solo. Mi sono sentito molto solo. Io con mamma ero molto legato.”

“La sento sempre vicina”: il dolore che unisce

Nel proseguire dell’intervista, Ciavarro ha raccontato come cerchi di affrontare il lutto mantenendo vivo il legame con la madre: “La sento sempre vicina, sempre. Sto continuando a comprare a Gabriele i regali che gli regalava mia mamma. Le scatole dei ricordi che aveva lasciato? Non ho ancora avuto la forza di aprirle.”

Le parole di Paolo hanno emozionato il pubblico e la stessa Silvia Toffanin, che nel 2020 ha perso la madre a causa di un tumore al pancreas. La conduttrice ha provato a mantenere la calma, ma la voce si è incrinata mentre ascoltava la testimonianza dell’ospite.

Clizia Incorvaia si rivolge alla Toffanin: “Tu lo sai bene”

Poi è entrata in studio Clizia Incorvaia, insieme al piccolo Gabriele. Le sue parole hanno toccato corde profonde, rivolgendosi direttamente alla conduttrice: “Ci stiamo rifugiando nell’amore, è l’antidoto più forte. Quest’estate siamo stati in famiglia con i miei genitori, i miei fratelli e i vecchi amici. Paolo lo vedo molto forte e credo che stia elaborando questo dolore in maniera eccelsa. Tu lo sai perché anche tu ti sei trovata ad affrontare questa prova difficilissima nella vita e che purtroppo dovremo tutti attraversare.”

La Toffanin, colpita da quella frase, ha trattenuto a stento le lacrime.

Clizia ha poi ricordato con affetto il legame speciale con la suocera: “A me non manca solo mia suocera, ma la mia complice, mia sorella, la mia migliore amica. Mi manca tutto ciò, ogni volta che faccio qualcosa penso: ‘Ora le mando qualcosa’. Lei era l’unica a cogliere davvero il mio lavoro, i miei fanno altro.”

L’intervista si è conclusa tra abbracci e applausi, con il pubblico in studio profondamente coinvolto. Un momento di televisione autentico, in cui dolore, empatia e amore si sono intrecciati davanti alle telecamere.