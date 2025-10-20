Vendola torna in campo dopo dieci anni: “Mi candido per far vincere un’altra Puglia insieme a De Caro”

L’ex presidente regionale ufficializza la sua candidatura con Avs al fianco di Antonio Decaro per le Regionali del 23 e 24 novembre.

Il ritorno di Nichi Vendola dopo dieci anni

Dopo un decennio lontano dalla politica attiva, Nichi Vendola torna ufficialmente in campo. Con un video diffuso sui social, l’ex presidente della Regione Puglia ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni regionali nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), a sostegno di Antonio Decaro, candidato presidente del centrosinistra.

“Mi candido nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra al Consiglio regionale della Puglia, insieme ad Antonio Decaro presidente, per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre”, ha dichiarato Vendola, confermando così il suo atteso ritorno sulla scena politica pugliese.

Una sfida politica e simbolica

La decisione di Vendola arriva in un momento cruciale per il centrosinistra pugliese, impegnato a difendere il governo della regione dopo due mandati consecutivi. L’ex governatore, che ha guidato la Puglia dal 2005 al 2015, rappresenta una figura simbolica per una parte dell’elettorato progressista, soprattutto per il suo storico impegno sui temi ambientali, civili e sociali.

Il suo ingresso nella lista di Avs è stato accolto con entusiasmo dai sostenitori e con curiosità dagli avversari, consapevoli del peso politico e mediatico che Vendola porta con sé. Per molti, la sua presenza rafforza la coalizione guidata da Decaro, che punta a unire le diverse anime della sinistra pugliese in vista della sfida elettorale di novembre.

Vendola: “Facciamo vincere un’altra Puglia”

Nel video diffuso sui social, Vendola ha scelto toni ispirati e inclusivi, evocando la stagione politica che, durante i suoi due mandati, cambiò il volto della regione: “Facciamo vincere un’altra Puglia, la Puglia dei diritti, della dignità, del lavoro, dell’ambiente, della speranza”, ha detto. Parole che richiamano i valori che hanno contraddistinto la sua esperienza di governo, dal sostegno alle energie rinnovabili alle battaglie per la giustizia sociale.

La candidatura di Vendola nelle file di Alleanza Verdi e Sinistra si inserisce così in un quadro politico complesso, dove la sinistra punta a consolidare il proprio ruolo accanto al candidato presidente Antonio Decaro, sindaco uscente di Bari e volto moderato della coalizione.

La campagna elettorale, ormai alle porte, si annuncia intensa. Il ritorno di Nichi Vendola segna un passaggio simbolico nella storia recente della Puglia e promette di riaccendere il dibattito politico, con l’obiettivo di costruire – come dice lo stesso ex governatore – “un’altra Puglia possibile”.